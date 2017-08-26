الهند: تعزيزات أمنية شمال البلاد بعد صدامات دامية عقب إدانة زعيم روحي بالاغتصاب

عززت القوى الأمنية وجودها في مدينة بانتشكولا شمال الهند بعد صدامات دامية قتل فيها 30 شخصا عقب تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار محكمة أدانت الزعيم الروحي رام رحيم سينغ بالاغتصاب. وتم رفع القضية ضده بعد أن بعثت امرأة مجهولة برسالة عام 2002 إلى رئيس الوزراء حينها أتال بيهاري فاجبايي تتهم فيها سينغ باغتصابها وعدة نساء أخريات من أتباعه.

انتشر مئات الجنود السبت في مدينة بانتشكولا شمال الهند التي شهدت صدامات قتل فيها 30 شخصا على الأقل بعد أن تظاهر الآلاف احتجاجا على قرار محكمة أدانت بالاغتصاب زعيما روحيا وممثلا وناشطا اجتماعيا مثيرا للجدل.

نشر الجيش في مدينة بانتشكولا بولاية هاريانا بعد تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من أتباع الزعيم الروحي رام رحيم سينغ فهاجموا عربات البث التلفزيوني وأحرقوا عشرات السيارات الخاصة. واستنفرت قوات الأمن منعا لتكرار العنف الذي اندلع بعد ظهر الجمعة، بعد دقائق على صدور قرار قضائي بإدانة الزعيم الروحي باغتصاب امرأتين من أتباعه.

وتعطلت خدمة الهاتف النقال في بعض أجزاء ولايتي هاريانا والبنجاب المجاورة، حيث فرضت السلطات منع التجول في أعقاب الصدامات. ورغم رفع حظر التجول في بانتشكولا السبت، لا يزال حظر التجمعات ساريا.

وقال قائد شرطة هاريانا بي إس ساندو لوكالة الأنباء الفرنسية السبت إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وإن العدد يمكن أن يرتفع نظرا لخطورة بعض الإصابات. وقال ساندو "الحصيلة داخل الولاية 30 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريح بينهم نحو 50 من عناصر الشرطة والأمن". وأضاف "بعض الجرحى لم يذهبوا إلى المستشفيات خشية قيام الشرطة باعتقالهم لدورهم في أعمال العنف".

وذكرت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن 32 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، معظمهم من إصابات بطلقات نارية.

والزعيم الروحي البالغ من العمر 50 عاما يتميز بارتداء ملابس مرصعة بالجواهر مع أن مصدر ثروته غير واضح. ويقول إن عدد أتباعه في العالم يتجاوز الخمسين مليونا.

وتم رفع قضية الإغتصاب ضده بعد أن بعثت امرأة مجهولة برسالة عام 2002 إلى رئيس الوزراء حينها أتال بيهاري فاجبايي تتهم فيها سينغ باغتصابها وعدة نساء أخريات في الطائفة. وطلب قاض من مكتب التحقيقات المركزي متابعة هذا الاتهام، لكن مضت سنوات قبل تعقب إثر الضحايا إلى أن رفعت امرأتين دعوى سنة 2007.

حكم ظالم

تجمع نحو 200 ألف من طائفة سينغ في بانتشكولا دعما له قبل يوم على صدور الحكم الذي أغضب أتباعه وقال كثيرون منهم أنهم في حالة صدمة. وقال راجكومار وهو صاحب متجر في هاريانا كان يتلقى العلاج في مستشفى "أعرف العزيز رام رحيم سينغ منذ 14 عاما. يمكنني أن اؤكد أن كل الاتهامات ضد زعيمنا كاذبة". وأضاف "لا يمكنه ايذاء أحد ... فهو يعمل لتخليص العالم من كل مشاكله".

وحمل الطبيب من بانتشكولا أجاي غارغ الشرطة مسؤولية الشغب. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "أسرتي كانت خائفة جدا. ذهبنا إلى الطابق الثالث من منزلنا. خرجوا (الحشود) عن السيطرة، وحتى إلحقوا الأضرار بسيارتي التي كانت متوقفة أمام المنزل.

وقالت طائفة "ديرا ساشا ساودا" التي ينتمي إليها سينغ ومقرها في بلدة سيرسا المجاورة أنها ستستأنف الحكم. وقالت في بيان"هذا ظلم. سنستأنف الحكم". تمتد مؤسسات الطائفة فوق مساحة 4 كيلومترات مربعة تقريبا وتضم مدارس ومنشآت رياضية ومستشفى وقاعة سينما، بفضل حب سينغ للشاشة الكبيرة.

في 2015 ظهر سينغ في فيلم يحمل عنوان "رسول الله" يصوره وهو يقوم بالمعجزات ويعظ الآلاف ويضرب رجال العصابات وهو يغني ويرقص. وفي فيلمه الأخير بعنوان "المحارب قلب الأسد" والذي صدر العام الماضي يلعب سينغ دور عميل سري يحارب الكائنات الفضائية والصحون الطائرة.

ويتوقع الإعلان عن الحكم يوم الإثنين.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/08/2017