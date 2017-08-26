الإعصار العنيف "هارفي" يبدأ باجتياح سواحل تكساس والسلطات تدعو السكان لمغادرة منازلهم

يهدد إعصار "هارفي" العنيف ولاية تكساس نظرا للأمطار التي من المتوقع أن ترافقه والتي قد تسبب "فياضانات كارثية". ومساء الجمعة أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الإعصار بدأ باجتياح سواحل تكساس، فيما دعت السلطات السكان لمغادرة منازلهم في مدن عدة من الولاية.

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية أن الإعصار العنيف "هارفي" بدأ مساء الجمعة باجتياح سواحل تكساس إثر دخوله البر الأمريكي من نقطة تبعد حوالى 50 كلم شرق مدينة كوربوس كريستي، محذرة من خطر تسببه ب"فيضانات كارثية".

وقبيل وصوله إلى السواحل الأمريكية ازداد "هارفي" قوة ليصبح إعصارا من الدرجة الرابعة (على سلم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة.

طلبت السلطات الأمريكية الجمعة من السكان مغادرة منازلهم في مدن عدة في ولاية تكساس، فيما قالت جمعية الصليب الأحمر الأمريكية إن "هارفي" سيكون الأقوى منذ كاترينا في ولاية نيو أورلينز والذي خلف 1800 قتيل في 2005. وتم نشر 700 من رجال الحرس الوطني في تكساس تحسبا.

وكان الرئيس دونالد ترامب استبق وصول "هارفي" بإعلان حالة الطوارئ الطبيعية وذلك نزولا عند طلب حاكم تكساس، وهي خطوة تتيح للولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفدرالية في مواجهة الإعصار.

وقال ترامب في تغريدة إنه "بناء على طلب حاكم تكساس فقد وقعت قرار إعلان حالة الطوارئ الطبيعية الذي يطلق العنان للمساعدة الحكومية بكامل قوتها!".

والخطر الأكبر لا يتمثل بالإعصار نفسه بل بكمية المتساقطات الضخمة التي يتوقع أن يتسبب بها والتي تخشى السلطات أن تؤدي إلى فيضانات كارثية.

ويتوقع أن يؤدي الإعصار إلى هطول كميات ضخمة من الأمطار قد تصل في بعض المناطق الى 1,2 متر، كما يتوقع أن يتسبب بارتفاع مستوى البحر بأكثر من أربعة أمتار في بعض الأماكن، بحسب مراكز الأرصاد الجوية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/08/2017