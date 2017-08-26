الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

تونس.. تفاقم العجز التجاري وارتفاع الواردات واستمرار هبوط قيمة الدينار

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

وكالة موديز: "النظام الضريبي والعجز التجاري وضعف المؤسسات أثرت على تصنيف تونس"

للمزيد

ثقافة

ربيعة جلطي: السرد كان يسكنني دائما منذ الطفولة

للمزيد

ثقافة

زيارة لمنزل كاتبة الرواية البوليسية الأبرز أغاثا كريستي

للمزيد

ريبورتاج

مدينة قابس التونسية تعاني صحيا بسبب مخلفات مجمع للصناعات الكيميائية

للمزيد

ريبورتاج

منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر بسبب تكدس النفايات في موسكو

للمزيد

ريبورتاج

عصابات المكسيك تستبدل تهريب المخدرات بسرقة النفط

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. ما هو حجم وجود تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يرغب أردوغان في فرض دولة بوليسية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

بكين تحظر على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في الصين

© وكالة الأنباء الكورية الشمالية | صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 26 آب/أغسطس 2017 لقوات كورية شمالية أثناء تدريبات

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/08/2017

أعلنت الصين حظرها على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في البلاد، وذلك تطبيقا لعقوبات دولية جديدة أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية. يأتي هذا التشدد الجديد عقب إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان.

أعلنت بكين أنها حظرت على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في الصين، تطبيقا لعقوبات دولية حديثة أقرتها الأمم المتحدة ضد نظام كيم جونغ-أون.

ويأتي هذا التشدد الجديد فيما أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان، وتجري مناورات مهمة للجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في شبه الجزيرة.

وكانت الصين، الحليف الأساسي والداعم الاقتصادي لبيونغ يانغ، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق وارداتها من الحديد والرصاص ومنتجات البحر الآتية من كوريا الشمالية، بعد وقف مشترياتها من الفحم في منتصف شباط/فبراير 2017.

وسيمنع من الآن فصاعدا مستثمرون أو متعهدون كوريون شماليون أيضا، من تأسيس أي شركة جديدة في الصين، سواء أكانت شركة مشتركة مع شريك صيني، أم شركة برؤوس أموال أجنبية، كما أوضحت المذكرة التي أصدرتها وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ويحظر النص الذي يدخل فورا حيز التطبيق، أي توسع أيضا للشركات المشتركة الموجودة. وأخيرا أضافت الوزارة، أن طلبات الحصول على تراخيص لاستثمارات صينية جديدة في كوريا الشمالية، سترفض.

وتشكل المؤسسات التي أقامتها بيونغ يانغ في الخارج -شركات تجارية أو مطاعم، على سبيل المثال-، واحدا من مصادرها الأساسية للحصول على العملات الصعبة.

ويندرج مختلف هذه التدابير الصينية في إطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونغ يانغ، والتي أقرها مطلع آب/أغسطس مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.

ويفترض أن تؤدي هذه العقوبات التي اتخذت ردا على إطلاق بيونغ يانع صواريخ عابرة للقارات في تموز/يوليو، إلى حرمان البلاد من مليار دولار من العائدات السنوية، وبالتالي وقف تمويل برنامجها النووي والباليستي.

لذلك فالصين معنية بالدرجة الأولى. فقد استقبلت بكين التي تقدم دعما ماليا حيويا للنظام الكوري الشمالي، 90% من الصادرات الكورية الشمالية العام الماضي.

وفي خضم التوترات بين نظام كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا هذا الأخير بكين إلى "مزيد من الجهود" لتكثيف الضغوط على جارها. وأقرت واشنطن من جهة أخرى هذا الأسبوع عقوبات جديدة تستهدف كيانات صينية.

وتشير بكين من جهتها إلى حسن تعاونها حيث أن الواردات الصينية من كوريا الشمالية قد تراجعت بنسبة 16 بالمئة بالقياس السنوي في الأشهر السبعة الأول من 2017، كما ذكرت الجمارك الصينية.

إلا أن الصين تواصل الدعوة إلى حل "سلمي" وتدافع عن "خيار مزدوج" يقضي بالوقف المتزامن للتجارب البالستية والنووية لبيونغ يانغ والمناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/08/2017

  • كوريا الشمالية

    كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية جديدة بالتزامن مع مناورات عسكرية لواشنطن وسول

    للمزيد

  • اقتصاد

    فيديو: الاستثمارات الصينية في فرنسا تطال جميع القطاعات

    للمزيد

  • كوريا الشمالية - الولايات المتحدة

    ترامب يبحث المسألة الكورية مع الرئيس الصيني خلال مكالمة هاتفية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي