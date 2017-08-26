كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية جديدة بالتزامن مع مناورات عسكرية لواشنطن وسول

أعلن الجيش الأمريكي أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان بالتزامن مع مناورات عسكرية مشتركة بين واشطن وسول. وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الصاروخ الثالث انفجر فور إطلاقه، مشيرا إلى أن هذه العملية لم تشكل أي تهديد للولايات المتحدة أو جزيرة غوام الأمريكية.

أطلقت كوريا الشمالية صباح السبت ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان بينما يشارك عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين والكوريين الجنوبيين في مناورات في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي.

وأوضح ديف بينهام المتحدث باسم قيادة العمليات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ أن الصواريخ التي أطلقت من موقع كيتايريونغ الكوري الشمالي لم تشكل أي تهديد للولايات المتحدة أو جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، مضيفا أن "الصاروخين الأول والثالث (...) تعطلا أثناء تحليقهما، أما الصاروخ الثاني (...) فيبدو أنه انفجر تقريبا فور" إطلاقه، مشيرا إلى أن عملية إطلاق الصواريخ الثلاثة استغرقت حوالي نصف ساعة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن إطلاق الصواريخ بدأ عند الساعة 06,49 السبت (21,49 ت غ الجمعة)، موضحا أن المقذوفات قطعت مسافة 250 كلم تقريبا.

"مراقبة مشددة"

قالت سارا ساندرز المكلفة بالاتصال في البيت الأبيض إنه "تم إبلاغ" الرئيس دونالد ترامب بالأمر و"نحن نتابع عن كثب الوضع". وكان ترامب أكد الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون بدأ "يحترم" واشنطن.

وقالت اليابان إن أراضيها لم تصب بأذى. وأوضح يوشيهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة "نؤكد أنه لم يسقط أي صاروخ بالستي على أراضي بلادنا ولا في منطقتها الاقتصادية الخاصة" في البحر. فيما أضاف وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا "قد يكون الأمر صواريخ بالستية أو عادية. نحن بصدد القيام بتحاليل".

ويمثل اختبار الصواريخ الرد التقليدي لكوريا الشمالية على المناورات العسكرية السنوية الأمريكية الكورية الجنوبية التي تعتبرها بيونغ يانغ تدريبا على غزو كوريا الشمالية.

وتشهد هذه المناورات التي تقوم أساسا على محاكاة بالحاسوب، تعبئة آلاف العسكريين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين. وبدأت الاثنين ومن المقرر أن تستمر أسبوعين.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/08/2017