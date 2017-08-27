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أمريكا

الأرصاد الجوية الأمريكية: إعصار هارفي هو الأسوأ في تاريخ تكساس

© أ ف ب | شارع في هيوستن بعد إعصار هارفي الأحد 27 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/08/2017

قالت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية إن إعصار هارفي هو أسوأ إعصار شهدته ولاية تكساس ولم يسبق له مثيل. فيما أغلق مطارا مدينة هيوستن وأخلي مستشفى بسبب العاصفة، في ظل المخاوف من الآثار المدمرة للإعصار.

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الفيدرالية الأمريكية الأحد من أن تأثيرات الإعصار هارفي الذي تسبب بفيضانات كارثية في شرق تكساس وهيوستن، كبرى مدن الولاية، هي "الأسوأ" مشيرة إلى أن الأحوال الجوية الراهنة تعد "غير مسبوقة"

وكتبت مصلحة الأرصاد في تغريدة على تويتر "هذا الحدث غير مسبوق وكل تأثيراته لم يكن لها مثيل في السابق وتتجاوز كل ما شهدناه حتى الآن مضيفة "اتبعوا تعليمات المسؤولين لضمان السلامة". وأوضحت في بيان أن منسوب الأمطار بلغ 127 سنتم "وهو يتجاوز كل ما تم قياسه سابقا في تكساس". وأضافت ان "حجم وغزارة هطول الامطار يتجاوزان كل ما شهدناه سابقا. هناك فيضانات كارثية تحصل حاليا ومن المتوقع أن تستمر على مدى أيام عدة".

إغلاق مطارات ومستشفى

وأغلقت السلطات مطاري هيوستن أمام حركة الملاحة التجارية فيما يجري إخلاء أحد أضخم مستشفيات المدينة الأكبر في ولاية تكساس بسبب الفيضانات الكارثية التي تسبب بها الإعصار "هارفي". وعلق مطار جورج بوش الدولي في هيوستن جميع رحلاته التجارية الأحد بعدما غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه، ما تسبب بزيادة عزلة كبرى مدن ولاية تكساس.

وأعلن المطار الذي تنطلق منه أعداد كبيرة من الرحلات المتوجهة من الولايات المتحدة إلى المكسيك، عن إلغاء الرحلات عبر موقعه الإلكتروني وسط فيضانات كارثية في هيوستن بسبب مرور الإعصار "هارفي". وكان مطار هوبي الدولي، ثاني مطار في المدينة، علق جميع الرحلات "بسبب انتشار المياه في المدارج".

وأعلن القاضي إد إيميت مسؤول المنطقة التي تتبع لها هيوستن، المدينة التي تعد2,3  مليون نسمة وتعتبر قلب صناعة النفط الأمريكية، أن أحد أكبر مستشفيات المدينة يجري إخلاؤه ايضا. وقال المسؤول في تصريح صحافي "لقد أبلغنا بان مستشفى بن توب يجري إخلاؤه بسبب الفيضانات في الطوابق السلفية التي أوقفت إمداده بالكهرباء".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/08/2017

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