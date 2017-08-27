فنزويلا: إغلاق 49 وسيلة إعلامية معارضة منذ مطلع العام

قالت نقابة الصحافيين في فنزويلا السبت، إن الحكومة الفنزويلية أغلقت 49 وسيلة إعلامية منذ مطلع العام الحالي، ما يمثل "سياسة تضييق ممنهجة لخنق...حرية التعبير والانتقاد والمعارضة". وكان ذلك خلال تظاهرة للصحافيين احتجاجا على حظر بث إذاعتين محليتين.

أعلنت أبرز نقابة للصحافيين في فنزويلا خلال تظاهرة جرت السبت احتجاجا على حظر بث إذاعتين محليتين شهيرتين أن الحكومة أغلقت منذ مطلع العام 49 وسيلة إعلامية. وأفاد الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي الصحافة ماركو رويز خلال التظاهرة "لقد سجلنا إغلاق 49 وسيلة إعلامية، غالبيتها إذاعات لكن بينها كذلك قنوات تلفزيونية مدفوعة مثل آر سي أن وكراكول".

وتجمع صحافيون السبت للتظاهر ضد قرار اللجنة الوطنية للاتصالات (كوناتيل) حظر بث اثنتين من أشهر الإذاعات في العاصمة كراكاس وهما 92,9 أف أم وماجيكا 91,1 أف أم اللتين تبثان منذ حوالي 30 عاما. وبحسب ماركو رويز فإن حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو تطبق "سياسة تضييق ممنهجة لخنق كل الفضاءات التي ما زالت تتيح حرية التعبير والانتقاد والمعارضة".

وكانت كوناتيل أمرت الأربعاء بقطع بث قناتي "أر سي أن" و"كراكول" اللتين تعتبران من أكبر قنوات التلفزيون الفنزويلية المدفوعة. وفي شباط/فبراير حظرت كراكاس بث قناة "سي أن أن" الناطقة بالإسبانية بعدما اتهم مادورو القناة الأمريكية بممارسة "دعاية حربية"، قبل أن تحظر حكومته في الشهر التالي بث قناتي إل تييمبو الكولومبية وتودو نوتيسياس الأرجنتينية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/08/2017