فنلندا: المحققون يؤكدون أن منفذ اعتداء توركو مغربي الجنسية

أعلنت الشرطة الفنلندية الأحد أنها تعرفت على هوية منفذ الهجوم بالطعن الذي وقع يوم 18 آب/أغسطس وتسبب في مقتل امرأتين. وقالت الشرطة في البيان إنه مغربي الجنسية من مواليد عام 1994.

أفادت الشرطة الفنلندية الأحد أنها توصلت إلى معرفة هوية منفذ اعتداء في بلدة توركو السياحية، وقالت إنه مغربي الجنسية. وكان المشتبه به وهو طالب لجوء رفض طلبه من قبل السلطات اعترف بقتل امرأتين في هجوم بسكين الأسبوع الماضي بعدما دخل البلاد باسم مزيف سنة 2016.

وقالت الشرطة إن المشتبه به الرئيسي في الهجوم، هو في واقع الأمر مغربي من مواليد عام 1994. لتنفي بذلك معلومات نشرت في السابق تقول إن اسمه عبد الرحمن مشكاح18) عاما(.

وقالت كريستا جرانوث التي تتولى منصب المفتش العام الجنائي بمكتب التحقيقات الوطني إنه قد "تأكد الآن اسمه الحقيقي ونحن نعرف مع من نتعامل". ولم تكشف الشرطة عن الاسم الحقيقي للمشتبه به أو سنه.

وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع يوم 18 آب/أغسطس ببلدة توركو الساحلية بجنوب غرب فنلندا وتتعامل معه السلطات على أنه أول هجوم مرتبط بالإرهاب في البلاد.

واعترف المشتبه به الذي لا يزال قيد الاحتجاز بأنه مسؤول عن الهجوم لكنه نفى أن يكون دافعه الإرهاب .ووصل الرجل إلى فنلندا العام الماضي وأقام في مركز استقبال في توركو ورفضت السلطات طلبه للجوء قبل الهجوم.

فرانس 24/رويترز

نشرت في : 27/08/2017