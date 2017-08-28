الولايات المتحدة: صدامات في بيركلي بين مؤيدين لترامب ومعارضين له

دارت صدامات في مدينة بيركلي الأمريكية الأحد بين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب وآلاف آخرين مناهضين له نزلوا للتظاهر ضدهم، وفق الشرطة التي أعلنت اعتقال 14 شخصا.

دارت مواجهات في مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأحد بين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآلاف آخرين مناهضين له نزلوا للتظاهر ضدهم لكنهم آل الأمر إلى اشتباكات انتهت باعتقال قوات الأمن 14 شخصا، وفق الشرطة.

والتظاهرة التي بدأت سلمية تحولت قرابة الساعة 12,00 (19,00 ت غ) إلى اشتباكات بين المعسكرين في منتزه لوثر كينغ جونيور الذي أغلق أمام العامة.

وبدأت الصدامات عندما قام مئات الناشطين المناهضين للفاشية والذين ارتدوا ملابس سوداء باجتياز الحواجز التي وضعتها الشرطة للفصل بينهم وبين التظاهرة المؤيدة للرئيس وشعارها "ضد الماركسية في أمريكا" والتي كان عدد المشاركين فيها أقل بقليل من عدد المشاركين في التظاهرة المضادة.

وقام المشاركون في التظاهرة المضادة بتطويق مؤيدي ترامب على وقع هتاف "لا لترامب، لا للكو كلاس كلين، لا لأمريكا فاشية" و"أيها النازيون عودوا إلى منازلكم".

وقالت الشرطة التي اقتادت عددا من أنصار الرئيس ممن كانت وجوههم مغطاة إلى خارج المنتزه، إنها اعتقلت 14 شخصا، غالبيتهم لانتهاكهم حظر ارتداء أقنعة أو لحملهم هراوات أو أسلحة بدائية أخرى.

ولم توضح الشرطة كم عدد الموقوفين من كل معسكر.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن زعيم حركة باتريوت براير (الصلاة القومية) اليمينية المتطرف أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها ضده مشاركون في التظاهرة المضادة.

وأكدت الشرطة أن القسم الأكبر من المتظاهرين الذين بلغ عددهم في ذروة التظاهرة حوالى أربعة آلاف متظاهر تفرقوا في الساعة 15,30 (22.30 ت غ).

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 28/08/2017