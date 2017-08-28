لبنان.. الصدمة بعد حرقة الانتظار

في صحف اليوم: تحري الجيش اللبناني للمناطق المحادية لسوريا وترجيح اغتيال تنظيم الدولة الإسلامية للجنود اللبنانيين المخطوفين. في الصحف كذلك الخلاف بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين، إعصار هيرفي الذي ضرب ولاية تكساس واكتشاف علماء أمريكيين إمكانية تفادي الأزمات القلبية باستعمال أدوية مضادة للالتهاب.

انتهت معركة استعادة المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، لكن فرحة اللبنانيين بهذا الإنجاز لم تكتمل، لأن تنظيم الدولة الإسلامية لم يفرج عن الجنود الثمانية المخطوفين. صحيفة لوريون لوجور كتبت على صفحتها الأولى إن لبنان وجد نفسه أمام حداد رهيب بعد خروج اللواء عباس إبراهيم المكلف بالمفاوضات لتحرير الجنود المختطفين منذ العام ألفين وأربعة عشر، وتأكيده لأهالي الضحايا أن هناك معلومات تفيد بوجود ثماني جثث في وادي الدب على الأراضي اللبنانية.

الصحف اللبنانية تعكس مدى الصدمة التي خلفها الاغتيال المحتمل للجنود اللبنانيين صحيفة الجمهورية عنونت الصدمة بعد الانتظار وفاجعة المخطوفين تنغص الانتصار. الصحيفة كتبت إن الجيش قد انتصر بتحقيق أهدافه العسكرية في معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية وكشف مصير العسكريين المخطوفين، لكن في المقابل انكشفت حقيقة مؤلمة نزلت كالصاعقة على أهالي المخطوفين المفجوعين ولبنان عموما. الصحيفة انتقدت صفقة السماح لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية بالعودة إلى سوريا، كما انتقدت دور السياسيين في تعاملهم مع هذه الأزمة منذ احتلال الجرود، وحؤولهم دون قيام الجيش بعملية عسكرية لتحرير المنطقة واستعادة المخطوفين قبل أن تتعقد المهمة.

إلى اليمن والأزمة التي اندلعت أخيرا بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصاره الحوثيين. صحيفة العرب اللندنية عنونت صفحتها الأولى بعبارة مواجهة عسكرية شاملة تلوح في الأفق بين صالح والحوثيين، وأضافت الصحيفة إن الحوثيين يسعون للتخلص من صالح وتجميده سياسيا. الصحيفة أشارت إلى الاشتباك الذي وقع مساء يوم السبت الماضي في صنعاء بين جماعة تنتمي للحوثيين وأخرى من أنصار علي عبد الله صالح، وأوردت الصحيفة تصريحات لما سمتها مصادر يمنية في العاصمة صنعاء قالت إن اشتباك يوم السبت الماضي يؤشر على أن المواجهة الشاملة بين الحليفين باتت مسألة وقت فقط.

وفي صحيفة الحياة مقال لجورج سمعان يعود فيه على السجالات الأخيرة بين صالح وحلفائه، ويرى أن لا شيء يربط بين المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الذي أسسه صالح منذ خمسة وثلاثين عاما وحركة الحوثيين، لا في التوجهات ولا العلاقات السياسية ولا في الإيديولوجيا ولا حتى في مفهوم الدولة التي يسعى كل واحد إليها. الكاتب يعود على العلاقات بين الطرفين والحروب التي تواجها فيها بين العامين 2004 و2009 ويقول إن التحالف بينهما املته الظروف وهو ما يمكن تسميته تحالف الضرورة او المرحلة. الكاتب يستبعد أن تقع مواجهة بين هذين الحليفين لأن لا مصلحة لهما في اندلاع صراع دموي واسع لن يخرج منه أي منتصر.

الصحف الأمريكية تهتم بالخسائر في الأرواح والممتلكات التي تسبب فيها إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس. صحيفة لوس أنجلس تايمز عادت على هذه الأوضاع وكتبت إن مدينة بوسطن، اكبر مدن الولاية غمرتها المياه. ونقلت الصحيفة عن مصالح الأرصاد الجوية أن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة أشخاص، والحصيلة مرشحة للارتفاع. مصالح الأرصاد الجوية حذرت من فيضانات كارثية وغير مسبوقة يمكن أن تقع في مدينة بوسطن حيث من المتوقع أن تصل كمية الأمطار هناك إلى خمسين سنتمترا. في موقع بوليتيكو نقرأ أن إعصار هيرفي يحيي آلام كاثرينا. الإعصار الذي ضرب ولاية لويزيانا قبل اثني عشر عاما.

لاكروا الفرنسية تناولت على غلافها موضوع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في منطقة لو برانسوني في الألب الجبلية المحادية لإيطاليا، وكتبت الصحيفة إن هذه المنطقة تواصل استقبال المهاجرين الوافدين عليها عبر الجبل، وأشارت إلى أن حوالي مئة عائلة هناك تطوعت لاستقبال المهاجرين. وهذا يتزامن مع قمة مصغرة يعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مسؤولين أوروبيين وأفارقة في قصر الإليزيه لدراسة طرق تدبير ملف المهاجرين المتدفقين على السواحل الأوروبية الجنوبية.

ننهي هذه الجولة عبر الصحف من صحيفة آي نيوز البريطانية وخبر عن توصل الأطباء ولأول مرة إلى نتيجة مفادها ان بعض الأدوية المضادة للالتهابات يمكنها أن تجنب آلاف الأزمات القلبية في السنة. الصحيفة كتبت أن العلماء كانوا يعرفون منذ زمن طويل ان الالتهاب وارتفاع الكولسترول في الدم يلعبان دورا كبيرا في زيادة أمراض القلب، لكن علماء أمريكيين أكدوا يوم امس أن تجربتهم قد تساهم في تقليص أعداد الأزمات القلبية إلى النصف وذلك لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نسبة كولسترول مرتفعة بشكل كبير. الصحيفة البريطانية كتبت إن التجربة اجريت على عشرة آلاف شخص ودامت أربع سنوات، والعلماء قالوا إن نتائجها تفتح عهدا جديدا في مكافحة أمراض القلب.

إعداد محجوبة كرم