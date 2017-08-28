مقتل 11 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في بغداد

أدى انفجار سيارة مفخخة في بغداد إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين. واستهدف الهجوم مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية.

قتل11 شخصا على الأقل وأصيب 26 آخرون بجروح الاثنين في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في مدينة الصدر، ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "سيارة مفخخة انفجرت في داخل سوق لبيع الخضار في مدينة الصدر، ما أسفر عن مقتل11 شخصا وإصابة 26 آخرين بجروح".

ووقع الانفجار حوالي العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، قرب سوق بيع الخضار الرئيسي في منطقة جميلة الواقعة في مدينة الصدر. وأشار ضابط الشرطة إلى وجود عدد من عناصر أمن بين القتلى والجرحى، دون الإشارة لتفاصيل أكثر.

مدينة الصدر

أدى الانفجار إلى دمار كبير داخل السوق حيث تناثرت البضائع على الأرض واختلطت بدماء الضحايا، حسبما أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية الذي وصل إلى موقع التفجير. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات الإمام علي والصدر العام، ويقعان كلاهما في مدينة الصدر، حصيلة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم الدولة الاسلامية. وتعد مدينة الصدر أبرز وأكبر المناطق الشيعية في محافظة بغداد، ويشارك عدد كبير من أبنائها في قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب قوات الأمن لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتزامن الهجوم مع تنفيذ القوات العراقية، بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية كبيرة لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر أحد آخر أكبر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة نينوى، شمال العراق.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 28/08/2017