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رياضة

هل تبلغ صفقة انتقال مبابي إلى باريس سان جرمان 180 مليون يورو؟

© أ ف ب/ أرشيف | اللاعب الشاب مبابي خلال موسمه الأول مع نادي موناكو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/08/2017

قالت وسائل إعلام فرنسية إن نادي باريس سان جرمان توصل إلى اتفاق مع نادي موناكو يشتري بموجبه اللاعب الموهوب البالغ 18 سنة كيليان مبابي. وقد تصل الصفقة إلى 180 مليون يورو.

اكتفى كيليان مبابي، المهاجم الشاب لنادي موناكو الفرنسي حامل لقب بطولة فرنسا لكرة القدم، بالابتسام لدى سؤاله عن موضوع انتقاله المتوقع إلى باريس سان جرمان، وذلك لدى وصوله الاثنين إلى بلدة كليرفونتين، مكان إقامة معسكر المنتخب الفرنسي لكرة القدم استعدادا لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية عدة أن مبابي سيتم اليوم صفقة انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد موسم واحد مع النادي الجنوبي، والتي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 180 مليون يورو.

ووصل مبابي عند الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي9,30)  ت غ (إلى كليرفونتين، واكتفى بابتسامة وحركة من يده ردا على سؤال حول إجراء الزيارة الطبية الروتينية في إطار انتقاله إلى فريق العاصمة.

وكانت وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة "ليكيب" وإذاعتا "مونتي كارلو "و"فرانس أنفو"، أكدت توصل موناكو وسان جرمان إلى اتفاق حول انتقال مبابي، يقضي بانتقاله على سبيل الإعارة في الموسم الأول، ليتم بعدها شراؤه بشكل نهائي مقابل180  مليون يورو.

وفي حال إتمام الانتقال، سيكون ثاني صفقة ضخمة يبرمها النادي الباريسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية هذا الصيف، بعد ضمه مطلع آب/أغسطس الحالي للاعب البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وسيصبح مبابي في حال انتقاله إلى سان جرمان، أغلى لاعب فرنسي في تاريخ كرة القدم، علما أن مواطنه عثمان ديمبيلي 20)عاما) انتقل الأسبوع الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة، في صفقة ستصل قيمتها الإجمالية إلى 147 مليونا.

وتخوض فرنسا مباراتين مهمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018، وذلك بمواجهة هولندا الخميس ولوكسمبورغ الأحد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/08/2017

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