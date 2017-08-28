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أمريكا

كندا: رئيس الأركان يشارك في مسيرة للمثليين في سابقة تاريخية

© أ ف ب | رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متوسطا نظيره الإيرلندي ليو فارادكار (يسار الصورة) ورئيس بلدية مونتريال دنيس كوديري خلال استعراض لمثليي الجنس في مونتريال في كندا في 20 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/08/2017

للمرة الأولى في تاريخ كندا شارك رئيس الأركان جوناثان فانس الأحد، على رأس وفد عسكري في مسيرة لمثليي الجنس في أوتاوا. وشارك أيضا في المسيرة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

شارك رئيس الأركان الكندي جوناثان فانس في المسيرة السنوية للمثليين في أوتاوا الأحد، في سابقة تاريخية. شارك من جهته أيضا رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي ظهر مرارا في فعاليات للمثليين.

وسار رئيس الأركان على رأس وفد من كبار الجنرالات بزيهم العسكري في هذه التظاهرة التي جابت شوارع العاصمة الفدرالية. وقال الجنرال فانس، وهو أول رئيس للأركان في كندا يشارك في مسيرة للمثليين، إنه أراد من هذه الخطوة أن يبعث برسالة تضامن إلى المثليين وأن يؤكد لهم أنهم موضع ترحيب في جيش بلادهم إذا ما رغبوا بالتطوع في صفوفه.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع بالتوقف عن تجنيد متحولين جنسيا. وسبق لترودو أن شارك في مسيرات للمثليين في العديد من مدن البلاد، لكن هذه هي أول مشاركة له في مسيرة المثليين في العاصمة الفدرالية منذ توليه منصبه. وأشاد ترودو بمشاركة الجنرال فانس في المسيرة التي تثبت أن كندا "بلد منفتح على التنوع".

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 28/08/2017

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