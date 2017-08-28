بدء انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من الحدود اللبنانية السورية

بدأ مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" وعائلاتهم في مغادرة منطقة على الحدود مع لبنان متجهين إلى شرق سوريا بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

بدأت قافلة من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" وأسرهم مغادرة منطقة الحدود اللبنانية السورية اليوم الاثنين ترافقها قوة من الجيش السوري ليتخلوا بذلك عن الجيب الذي سيطروا عليه ويرحلوا إلى شرق سوريا بعد معركة دامت أسبوعا.

وعرض التلفزيون السوري الرسمي صفا من عربات الإسعاف والحافلات يتحرك ببطء في المنطقة الريفية القاحلة وظهرت في الخلفية مجموعة من التلال.

وينهي الانسحاب وجود مقاتلي التنظيم على الحدود وهو ما يمثل هدفا مهما للبنان وحزب الله كما أنها المرة الأولى التي يوافق فيها تنظيم "الدولة الإسلامية" علنا على الانسحاب مجبرا من أراض يسيطر عليها في سوريا.

ووافق التنظيم أمس الأحد على وقف إطلاق النار مع الجيش اللبناني على إحدى الجبهات ومع الجيش السوري وحزب الله على الجبهة الأخرى بعدما فقد السيطرة على أجزاء كبيرة من الجيب الجبلي على الحدود مما يمهد الطريق أمام إخلائه.

ووصف حزب الله ومسؤولون لبنانيون عملية إخلاء المنطقة بأنها استسلام من جانب الدولة الإسلامية.

وقال اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني أمس الأحد "نحن لا نساوم. نحن بموقع المنتصر ونفرض الشروط".

إجراءات مشددة

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن 600 شخص بينهم مقاتلو التنظيم وأفراد أسرهم سيغادرون في القافلة. وقال مصدر أمني لبناني إن مقاتلي التنظيم سيسافرون عبر سوريا تحت حراسة أمنية مشددة إلى خطوط التنظيم قرب البوكمال في شرق البلاد.

وأضاف أن الجيش السوري وحزب الله يتواصلون مع تنظيم "الدولة الإسلامية" قرب البوكمال لترتيب نقل القافلة إلى المنطقة الخاضعة للتنظيم.

وأوضح أن تنظيم "الدولة الإسلامية" سيسلم أيضا أسيرا من حزب الله وجثامين خمسة من مقاتلي الحزب وجثامين بعض الجنود السوريين.

وشوهد مقاتلو التنظيم في وقت سابق وهم يحرقون معداتهم الثقيلة وأسلحتهم في الجيب الحدودي.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 28/08/2017