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فرنسا

وفاة الممثلة ميراي دارك نجمة السينما الفرنسية في السبعينات

© أ ف ب | الممثلة الفرنسية ميراي دارك في العام 1969

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/08/2017

توفيت الممثلة الفرنسية ميراي دارك الاثنين عن 79 عاما، وقد شاركت دارك التي تعتبر من أيقونات سينما الستينات والسبعينات، في حوالي خمسين فيلما.

رحلت الممثلة الفرنسية ميراي دارك الاثنين عن 79 عاما، وفق ما أعلنت إذاعة "إر تي إل" نقلا عن مصادر من عائلة الفنانة. وقد شاركت دارك التي تعتبر من أهم الممثلات الفرنسيات في الستينات والسبعينات، في نحو خمسين فيلما سينمائيا طويلا بينها 13 للمخرج جورج لوتنر.

لكن مسيرة دارك التي ارتبطت بالممثل آلان دولون لخمس عشرة سنة، شهدت انتكاسة في الثمانينات بسبب مشكلات صحية خطيرة. وخضعت دارك التي عانت منذ طفولتها من نفخة قلبية، لعملية قلب مفتوح سنة 1980 ثم لعملية أخرى في العام 2013. وأدخلت المستشفى في نهاية 2016 بسبب إصابتها بنزيف دماغي.

وبعدما باتت مهملة من صناع السينما، عادت ميراي دارك في التسعينات إلى الساحة الفنية عبر التلفزيون محققة شعبية متجددة بفضل أدوارها كامرأة قوية ومستقلة في مسلسلات عديدة. أخرجت أيضا دارك عددا من الأعمال الوثائقية الاجتماعية. وكانت ميراي دارك متزوجة منذ العام 2002 من المهندس باسكال ديبريز.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/08/2017

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