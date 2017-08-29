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أمريكا

الولايات المتحدة: قتلى ومشردون مع اقتراب العاصفة هارفي من هيوستن

© أ ف ب | صور من ولاية تكساس

فيديو علا عباسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/08/2017

تسبب الإعصار هارفي هارفي في مقتل سبعة أشخاص في ولاية تكساس مع ترجيحات بتشريد الآلاف فيما استمر تساقط الأمطار الغزيرة، وحذر مسؤولون الاثنين من احتمال أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في مياه الفيضانات بهيوستن مع اقتراب العاصفة.

حذر مسؤولون الاثنين من احتمال أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في مياه الفيضانات الناجمة عن العاصفة المدارية هارفي وذلك بعد أن قتلت بالفعل سبعة أشخاص في ولاية تكساس مع توقعات بتشريد 30 ألف شخص آخرين فيما استمر تساقط الأمطار الغزيرة على ساحل خليج المكسيك الأمريكي.

وأصدرت سلطات الولاية تحذيرا من حدوث تسرب كيميائي في منطقتين.

وسارعت قوات الحرس الوطني وضباط الشرطة وعمال الإنقاذ ومدنيون في طائرات هليكوبتر وزوارق وشاحنات خاصة للسير في مناطق الفيضانات لإنقاذ مئات الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين في هيوستن، رابع أكبر مدينة أمريكية، ومحيطها.

والعاصفة هارفي هي أقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من 50 عاما ووصلت إلى اليابسة يوم الجمعة قرب مدينة كوربس كريستي الواقعة على بعد 354 كيلومترا جنوبي هيوستن.

وقالت تريشيا بنتلي، المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي في مقاطعة هاريس حيث تقع هيوستن إن من المعتقد أن العاصفة قتلت ما لا يقل عن ستة أشخاص في المقاطعة، من بينهم رجل لقي حتفه في حريق شب بمنزله وامرأة مسنة كانت تحاول قيادة سيارتها في شوارع غمرتها مياه الفيضانات في الجانب الغربي من المدينة.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة مونتجمري المجاورة على حسابه على تويتر إن امرأة عمرها 60  عاما لقيت حتفها عندما سقطت شجرة على منزلها وهي نائمة.

وفيما عاينت عائلات أنقاض منازلها المدمرة أو الطرق التي غمرتها الفيضانات أو أغلقتها الأنقاض، نصح جريج أبوت حاكم ولاية تكساس سكان هيوستن أن يستعدوا لوضع سيستمر لفترة طويلة.

وأصدرت السلطات في تكساس تحذيرا من تسرب كيميائي في منطقتي لابورت وشوريكريس في الولاية ونصحت المواطنين بالبقاء في الملاجئ وإغلاق أجهزة التكييف.

وتقع المنطقتان على بعد 40  كيلومترا تقريبا من وسط مدينة هيوستن.

وقالت إدارة الأمن الداخلي والطوارئ في مقاطعة هاريس في موقعها على الإنترنت إن إدارة الإطفاء في لابورت تعمل على إصلاح التسرب الذي حدث في خط أنابيب بالمنطقة.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 29/08/2017

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