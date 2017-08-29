اعتداءات برشلونة: وزير الداخلية الإسباني يعلن من الرباط اعتقال مغربيين في إطار التحقيق

أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان إيناسيو زويدو الذي يزور المغرب في إطار التعاون مع الرباط في التحقيق حول اعتداء برشلونة، اعتقال شخصين من أصول مغربية في المملكة. ويشتبه أنهما على علاقة بالاعتداءات.

أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان إيناسيو زويدو الثلاثاء في الرباط، اعتقال السلطات المغربية لشخصين مشتبه بصلاتهما بالاعتداء المزدوج الذي وقع في كاتالونيا في 17 و 18آب/أغسطس.

وقال الوزير الإسباني "بفضل الاتصالات الدائمة والتعاون بين البلدين، قامت أجهزة الأمن المغربية هنا في المغرب بعمليتي توقيف على صلة باعتداءي برشلونة وكامبريلس. لا أرغب في الدخول في التفاصيل، لأنهما ما زالا يخضعان للتحقيق".

وقد وصل الوزير الإسباني إلى العاصمة المغربية "لتبادل وجهات النظر على أعلى المستويات" مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت حول موضوع التحقيق في الاعتداءين اللذين أسفرا عن16 قتيلا في إسبانيا.

وأبرز المشتبه بهم في الاعتداءين اللذين أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنهما، هم مغاربة أو من أصول مغربية. وشدد الوزيران على أن المغرب "يتعاون تعاونا وثيقا مع قوى الأمن الإسبانية".

وتطرق الوزير المغربي من جهته إلى تورط مغاربة مهاجرين في اعتداءات وقعت في أوروبا. وأضاف أن "أبناء المهاجرين المغاربة من الجيل الثاني والثالث الذين ولدوا في البلدان الأوروبية، يحتاجون إلى عناية خاصة تجنبهم السقوط في براثن الإرهاب، خاصة داخل المساجد غير المراقبة ومن طرف بعض الأئمة المتطرفين".

ويتبين من صور بثتها القناة الثانية المغربية، أن لقاء آخر عقد الثلاثاء في الرباط بين عدد من كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة والإسبان، ومنهم رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف الحموشي ورئيس جهاز استخبارات الحرس المدني بابلو سالاس.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها وزير الداخلية الإسباني إلى المغرب منذ نهاية 2016، ويؤكد البلدان تعاونهما "بطريقة نموذجية" في التصدي للإرهاب.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/08/2017