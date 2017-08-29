15 قتيلا على الأقل في انهيار أرضي في الصين

ارتفع عدد القتلى في الانزلاق الهائل للتربة في جنوب غرب الصين إلى 15 شخصا على الأقل، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

نقل تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" خبر مقتل 15 شخصا على الأقل وجرح ثمانية آخرين بعد حادث الانهيار الأرضي الذي وقع صباح الاثنين في بلدة بيجي في إقليم غيجو.

لكن وكالة أنباء شينخوا الرسمية قالت إنه تم العثور على 17 جثة الثلاثاء.

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا التي أعلنتها الحكومة المحلية لإقليم غيجو تتحدث عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان 32 آخرين.

لكن الحكومة المحلية لم تقدم حصيلة جديدة للضحايا.

وأظهر تسجيل فيديو وضع على حساب "صحيفة الشعب "الرسمية على تويتر انهيار جزء كامل من تلة وانبعاث سحابة من الغبار وسط صيحات فزع.

ووقعت الكارثة عند الساعة (02,40) بالتوقيت المحلي (10,40) توقيت غرينتش من يوم الاثنين.

وتشهد المناطق الريفية والجبلية من الصين الكثير من الانهيارات الأرضية خصوصا عند هطول أمطار غزيرة. وأدت الأحوال الجوية البالغة السوء إلى سلسلة كوارث خصوصا في النصف الجنوبي من الصين ما أوقع العديد من القتلى والنازحين.

وفي حزيران/يونيو وآب/أغسطس أدى انهياران هائلان للتربة في مقاطعة سيشوان )جنوب غرب( إلى سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات المفقودين.

وفي تموز/يوليو قتل 63 شخصا في انهيار تربة وفيضانات في هونان وسط ما أدى أيضا إلى نزوح 1,6 مليون من سكان المنطقة.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 29/08/2017