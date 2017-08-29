الكولونيل الأمريكي ديلون: لن نسمح أن يكون هناك ملاذ لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أي مكان

ضيف هذا الحوار هو المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الدولي في سوريا والعراق ريان ديلون. ويدور الحديث معه حول الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، ودور قوات التحالف وقوات الحشد الشعبي في المعركة ضد التنظيم، والتطورات الميدانية على الأرض.

في حوار مع "فرانس24" قال ريان ديلون، المتحدث باسم الائتلاف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" إن القوات العراقية قريبة من النصر، واستطاعت في ظرف تسعة أيام استرداد أكثر من ألف كيلومتر من التنظيم المتطرف.

وأضاف ديلون أن قوات الحشد الشعبي ساهمت في العمليات بالهجوم على تلعفر في بداية الهجوم وعزلتها، قبل أن تدمج في القوات التقليدية النظامية و"تلعب دورا مهما"، على حد تعبيره، في المعركة.

ولم يكشف الكولونيل في الجيش الأمريكي الوجهة المقبلة لعمليات الائتلاف إلا أنه قال إن التنظيم لم يعد يسيطر إلا على مناطق محدودة في الأنبار.

وفي سوريا، مؤكدا أن معركة الرقة صعبة وشبيهة بمعركة الموصل، "فمسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" يقاتلون بشراسة في المدينة التي يعتبرونها عاصمتهم".

ولم يحدد ديلون جدولا زمنيا لانتهاء معركة الرقة لكنه أكد أن التحالف واثق من النصر.

فرانس 24

إعداد توفيق مجيد