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آسيا

كوريا الشمالية تطلق صاروخا فوق اليابان ومجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا

© أ ف ب | ياباني يشاهد على التلفزيون مسار الصاروخ

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/08/2017

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية الثلاثاء بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان،وفق مصادر دبلوماسية.

أعلن الجيش الكوري الجنوبي والحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء صاروخا حلق فوق اليابان، وذلك وسط أجواء من التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن "مقذوفا من نوع غير محدد" قد تم إطلاقه من بيونغ يانغ حوالى الساعة 05,57 بالتوقيت المحلي (20,57 ت غ الاثنين)، موضحة أن المقذوف تم إطلاقه باتجاه الشرق وحلق "فوق" اليابان.

نجيب الخش - مراسل فرانس24 في طوكيو

تابعت هيئة الأركان أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحللان بشكل مشترك التفاصيل" المتعلقة بإطلاق المقذوف.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو بأن الصاروخ الكوري الشمالي اخترق على ما يبدو أجواء اليابان.

ولاحقا قال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أن بلاده ستتخذ "كل الإجراءات" الضرورية لضمان أمن اليابانيين بعد الإعلان عن إطلاق الصاروخ.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا حول كوريا الشمالية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في نيويورك، بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على "تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية" وفق ما قال آبي.

وصرح آبي في طوكيو إثر مكالمة هاتفية استمرت زهاء أربعين دقيقة مع الرئيس الأمريكي "علينا فورا عقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة وزيادة الضغط على كوريا الشمالية".

وبحسب رئيس الوزراء الياباني، فإن ترامب كرر "الالتزام القوي للولايات المتحدة، بنسبة 100% إلى جانب حليفتها اليابان" بعد هذا "التهديد غير المسبوق".

كما شدد آبي على أهمية دور الصين وروسيا في حض كوريا الشمالية على "تغيير سياستها".

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 29/08/2017

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