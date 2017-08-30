أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون "بحزم" تجربة بيونغ يانغ الصاروخية فوق اليابان

عبر كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي عن إدانتهم "الحازمة" الثلاثاء لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا حلق فوق اليابان. ووافق أعضاء المجلس الـ 15 على البيان الذي صدر إثر اجتماع دام 3 ساعات. ويطلب البيان "من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل" لقرارات الامم المتحدة حيال كوريا الشمالية

عبر مجلس الأمن الدولي عن "إدانته الحازمة" لإطلاق كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان وذلك في بيان وافق عليه بالإجماع الأعضاء الـ 15 بالمجلس إثر اجتماع دام 3 ساعات.

ويطلب البيان "من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل" لقرارات الامم المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية.

ويؤكد مجلس الأمن من جديد في بيانه التزامه إيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للأزمة مع كوريا الشمالية.

ويشير البيان إلى أن الاختبار الصاروخي الكوري الشمالي يتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن السابقة.

غير أن هذا البيان لن يؤدي فورا إلى تبني اجراءات جديدة أو مشددة ضد بيونغ يانغ.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الانباء الفرنسية إن السرعة التي رد بها أعضاء مجلس الأمن تؤكد عزمهم على البقاء متحدين.

وجاء في البيان الذي صدر بعد محادثات مغلقة في مقر الامم المتحدة "إن مجلس الأمن يشدد على أن هذه الإجراءات التي تتخذها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مجرد تهديد للمنطقة بل لجميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة".

أضاف البيان "يعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه لأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من خلال قيامها بعملية إطلاق من هذا القبيل فوق اليابان، فضلا عن تصرفاتها وتصريحاتها الأخيرة، تقوض عمدا السلام والاستقرار الإقليميين".

وطالب المجلس كوريا الشمالية بأن تمتثل لكل القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، وهذا يعني "تخليها عن كل الأسلحة النووية والبرامج النووية القائمة بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، ووقف كل الأنشطة ذات الصلة فورا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر الثلاثاء من أن "كل الخيارات مطروحة" بعدما تجاهلت كوريا الشمالية مساعي واشنطن لدفعها إلى طاولة الحوار.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض قال ترامب إن "الأعمال المهددة والمزعزعة للاستقرار لا تؤدي سوى إلى زيادة عزلة النظام الكوري الشمالي في المنطقة والعالم. إن كل الخيارات مطروحة".

وكانت واشنطن وطوكيو قد دعتا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن حيث حذرت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي من أن "الكيل طفح" مشددة على ضرورة اتخاذ اجراءات قاسية بحق بيونغ يانغ.

وقالت هايلي "هذا غير مقبول (...) لقد انتهكوا كل قرار أصدره مجلس الأمن الدولي ولهذا السبب اعتقد أن أمرا جديا" يجب أن يتخذ لردع بيونغ يانغ.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 30/08/2017