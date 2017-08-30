إجلاء سكان المناطق المحيطة بمصنع كيميائي في تكساس بسبب الخوف من انفجاره

أعلن مكتب رئيس إدارة الإطفاء المحلي في تكساس إنه تم إجلاء جميع السكان في محيط 2,4 كيلومتر من مصنع للكيماويات في جنوب شرق الولاية "كإجراء احترازي" بسبب الخطر المتزايد من حدوث انفجار. وكان مالك شركة أركيما قد قال في بيان الثلاثاء إن الوضع في مصنع الشركة في كروسبي بولاية تكساس "أصبح خطيرا".

قال مكتب رئيس إدارة الإطفاء المحلي في رسالة على تويتر إنه تم إجلاء جميع السكان في محيط 2,4 كيلومتر من مصنع للكيماويات في جنوب شرق تكساس "كإجراء احترازي" بسبب الخطر المتزايد من حدوث انفجار.

وكان مالك شركة أركيما قد قال في بيان أمس الثلاثاء إن الوضع في مصنع الشركة في كروسبي بولاية تكساس "أصبح خطيرا" وإنه تم إجلاء جميع العاملين من المنشأة.

وتقع كروسبي على بعد 40 كيلومترا تقريبا شمال شرقي هيوستون وبلغ عدد سكانها 2300 نسمة في الإحصاء الأمريكي لعام 2010.

وجاء في رسالة تويتر "أجلت مقاطعة هاريس جميع السكان في محيط ميل ونصف الميل من مصنع أركيما كإجراء وقائي".

وقال رئيس إدارة الإطفاء مشيرا إلى مصنع أركيما "هناك احتمال لحدوث تفاعل كيميائي يؤدي إلى حريق في المصنع قد ينتج قدرا كبيرا من الدخان الأسود".

وقالت الشركة "بينما لا نعتقد أن هناك أي خطر وشيك، إلا أن احتمال حدوث تفاعل كيميائي يؤدي إلى حريق وانفجار أو أيهما ضمن حدود الموقع كبير".

وأغرقت مياه الأمطار مصنع أركيما وهو بدون كهرباء منذ يوم الأحد. وغمرت المياه المولدات الاحتياطية.

وينتج مصنع أركيما في كروسبي البريوكسيد. وهو مغلق منذ يوم الجمعة لكن يوجد نحو 12 موظفا أساسيا في الموقع.

وأوقفت مصانع كيميائية أخرى في تكساس الإنتاج بسبب العاصفة.

وتسببت العاصفة هارفي، التي وصلت اليابسة في تكساس كإعصار قوي من الفئة الرابعة، في فيضانات كارثية.

وقال قائد مكتب الحرس الوطني في هيوستون - جلافستون يوم الثلاثاء إن الحرس الوطني أنقذ حياة 4322 شخصا في منطقة هيوستون من خلال عمليات للبحث والإنقاذ منذ يوم الأحد.

وقال الكابتن كيفن أوديت في إفادة لوسائل الإعلام إن الحرس الوطني مستمر في عمليات انتشال أناس تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات التي جلبتها العاصفة المدارية.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 30/08/2017