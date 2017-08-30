إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق المغلق منذ 2014

أعلن الأردن والعراق في بيان مشترك الأربعاء إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي الذي أغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق في غرب العراق. ويبعد هذا المعبر الوحيد بين البلدين من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني، نحو 370 كلم عن عمان وحوالى 570 كلم عن بغداد.

أعلن الأردن والعراق في بيان مشترك الأربعاء إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما الذي أغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق في العراق، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الحكومتين العراقية والأردنية أنه "تقرر فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم (الأربعاء) الموافق 30 آب/أغسطس 2017".

وأضاف أن "إعادة فتح المعبر جاءت بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الإجرامية وسيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن فتح المعبر "سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين"، فيما تعهدت الحكومتان "ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين".

وأكدتا أن "إعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين الشقيقين".

ويبعد هذا المعبر الوحيد بين البلدين المعروف بطريبيل من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني، نحو 370 كلم عن عمان وحوالى 570 كلم عن بغداد، وقد أغلق منذ سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق غرب العراق عام 2014.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 30/08/2017