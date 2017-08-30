مصر: المجلس الأعلى للثقافة يعيد إحياء جائزة نجيب محفوظ للرواية ويرفع قيمتها

أعاد المجلس الأعلى للثقافة في مصر الأربعاء إحياء جائزة (نجيب محفوظ) للرواية، وفق ما أعلن الأربعاء، مشيرا لأنه رفع قيمتها المالية، وذلك بعد نحو 18 عاما من توقفها.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر الأربعاء إحياء جائزة (نجيب محفوظ) للرواية من جديد بعد توقف نحو 18 عاما وكذلك رفع قيمتها المالية. وتضمن بيان للأمين العام للمجلس حاتم ربيع أن جميع تفاصيل وشروط الجائزة ستعلن في ديسمبر القادم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الروائي المصري الحائز على جائزة نوبل.



وتابع أن الجائزة لن تكون محلية بل ستستقبل المشاركات من داخل مصر وخارجها على أن تزيد قيمتها المالية من 25 ألف جنيه (نحو 1400 دولار) إلى 40 ألف جنيه (نحو 2300 دولار). فيما أشار إلى أن لجنة من كبار الأدباء والنقاد ستدعى لتقييم الأعمال المتقدمة للمسابقة واختيار الفائز.



وكان المجلس الأعلى للثقافة يمنح جائزة سنوية باسم (نجيب محفوظ) حتى عام 1999 لتتوقف بعد ذلك.



وهناك جائزة أخرى في مصر تحمل اسم الروائي الأشهر دوليا تقدمها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقيمتها 1000 دولار إضافة لترجمة العمل إلى الإنجليزية.



ولد تجيب محفوظ في 11 ديسمبر كانون الأول 1911 وأثرى المكتبة العربية بمئات الأعمال على مدى 60 عاما التي ترجمت إلى معظم اللغات الأجنبية وكان أول روائي عربي يفوز بجائزة نوبل في الآداب عام 1988. وتوفي في 30 أغسطس آب 2006.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 30/08/2017