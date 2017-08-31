الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

مكافحة الإرهاب: أي استراتيجية ضد تنظيم الدولة الإسلامية؟

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية: ما حجم أضرار الإعصار؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الاستفتاء على إقليم كردستان في مرحلة حاسمة

للمزيد

النقاش

فرنسا: دبلوماسية ماكرونية بأولويات نوعية؟

للمزيد

حوار

الكولونيل الأمريكي ديلون: لن نسمح أن يكون هناك ملاذ لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أي مكان

للمزيد

ريبورتاج

جنوب أفريقيا.. مرضى يأملون بقانون يسمح لهم باستخدام القنب الهندي للتداوي

للمزيد

ضيف اليوم

الشرق الأوسط.. هل سيتمكن غوتيريس من إعادة تحريك عملية السلام؟

للمزيد

ريبورتاج

موسكو.. مشاريع طموحة لتطوير البنى التحتية للعاصمة الروسية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

آخر ساعات تنظيم "الدولة الإسلامية" في نينوى

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

القوات العراقية تخوض حرب شوارع مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" ببلدة العياضية قرب تلعفر

© أ ف ب | تصاعد الدخان من بلدة العياضية شمال تلعفر، مع تقدم القوات العراقية في عمليتها لاستعادة المنطقة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، 28 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/08/2017

تخوض القوات العراقية معارك شرسة مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدة العياضية غربي مدينة تلعفر. وقال مسؤولون عسكريون إن المزيد من القوات الإضافية إرسلت إلى البلدة في محاولة لحسم المعارك قبل عيد الأضحى "مهما كلف الأمر".

قال مسؤولون عسكريون إن مئات من القوات الإضافية أرسلت إلى العياضية الأربعاء مع تعرض القوات العراقية لضغط متزايد لطرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من آخر موقع لهم في معقلهم السابق في تلعفر.

وتواجه القوات العراقية معركة شرسة على نحو غير متوقع في تلك البلدة الصغيرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا شمال غربي تلعفر.

وقال المقدم عدنان السعيدي إنه يتعين الانتهاء من المعركة قبل حلول عيد الأضحى مهما كلف الأمر.

وأضاف أن القوات العراقية تواجه ضغطا كبيرا من كبار القادة .

وقال إن الجيش العراقي سيستعيد العياضية حتى إذا اضطر إلى هدم كل المنازل والمباني التي يستخدمها مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية".

اختراق خط الدفاع الأول للجهاديين كان "أشبه بفتح أبواب الجحيم"

ووصف بعض الجنود العراقيين القتال في العياضية بأنه "أسوأ عدة مرات" من معركة الموصل، المعقل السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال العراق. وقال العقيد كريم اللامي إن اختراق خط الدفاع الأول للمتشددين في العياضية كان أشبه بفتح "أبواب الجحيم".

ونقل بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية الأربعاء عن قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله إن "قطعات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع تحرر الجزء الشرقي لناحية العياضية وقرية قبق (شمال) وترفع العلم العراقي فيها".

وأشار البيان إلى أن كلا القوتين "أكملتا واجباتهما" في عمليات استعادة ناحية العياضية.

بدوره، قال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي إنه "تم تحرير نصف العياضية تقريبا".

وتابع "المعارك شرسة والمقاومة شديدة لكن التقدم من ثلاثة محاور وجميع القطعات مشتركة في المعركة حتى القضاء على آخر الإرهابيين المتواجدين داخل المنطقة".

وكانت قوات الجيش والشرطة الاتحادية العراقية التي تدعمها فصائل شيعية مسلحة قد بدأت قتالا من منزل إلى منزل في قلب البلدة في وقت سابق أمس الأربعاء .

وقال الفريق قاسم نزال للتلفزيون الرسمي "جنودنا الآن يشتبكون مع المجاميع الإرهابية في حرب شوارع في العياضية"، مضفيا أن المقاتلين متحصنين في مجموعات من ثلاثة أفراد "في كل بيت وبناية". وقال العقيد صلاح كريم إن تضاريس المنطقة لا تسمح بدخول الدبابات ولذلك يستخدم جنود المشاة الأسلحة الخفيفة وقنابل يدوية. وكان عدد سكان تلعفر يبلغ قبل الحرب أكثر من 200 ألف نسمة ومن المعتقد أن عدة آلاف فروا في الأسابيع التي سبقت بدء المعركة. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 30 ألفا فروا منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وأصبحت تلعفر الهدف التالي في حرب تدعمها الولايات المتحدة على التنظيم بعد استعادة مدينة الموصل التي كان قد أعلن منها الخلافة على أجزاء من العراق وسوريا في 2014.

فرانس24 / أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 31/08/2017

  • العراق

    "قادمون يا تلعفر".. الجيش العراقي على وشك استعادة المدينة بالكامل

    للمزيد

  • العراق

    القوات العراقية تعلن استعادة مركز مدينة تلعفر وقلعتها من تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

  • العراق

    القوات العراقية تضيق الخناق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في تلعفر

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي