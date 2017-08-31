الولايات المتحدة: انفجاران في مصنع "أركيما" الفرنسي للكيماويات بتكساس

أعلنت شركة "أركيما" الفرنسية في بيان الخميس وقوع انفجارين وانبعاث دخان أسود من مصنعها للكيماويات في كروسبي بولاية تكساس الأمريكية. وكانت السلطات الأمريكية قد أخلت الأربعاء السكان في محيط 2,4 كلم من المصنع كإجراء احترازي بسبب الخطر المتزايد من حدوث انفجار بعدما غمرته المياه الناتجة عن العاصفة هارفي.

وقع انفجاران في مصنع "أركيما" الكيميائي في منطقة كروسبي بولاية تكساس الأمريكية، بعدما غمرته المياه نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي رافقت العاصفة هارفي، على ما اعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للمصنع الخميس.

وتصاعدت الأدخنة السوداء من الموقع عقب الانفجارين.

وأفادت شركة أركيما الفرنسية في بيان أنه "حوالى الساعة الثانية فجرا، أبلغنا مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة هاريس عن وقوع انفجارين وانبعاث دخان أسود من مصنع أركيما في كروسبي". وأخلت السلطات حوالى 3 كلم من محيط المصنع الذي ينتج بيروكسيدات عضوية، وهي مادة تستخدم في صناعة البلاستيك ووالعقاقير والمواد الصيدلانية.

"من الأفضل ترك الحريق يخمد بنفسه"

وشرحت الشركة أن البيروكسيدات العضوية هي مواد قابلة للاشتعال بشدة وأفضل ما يمكن القيام به هو ترك الحريق يخمد بنفسه، وذلك بالاتفاق مع السلطات".

وأضافت "على السكان أن يعلموا أن المواد مخزنة في أماكن عدة في المكان وخطر وقوع انفجارات جديدة لا يزال موجودا". وتوجهت إلى السكان بالقول "لا تعودوا إلى المناطق التي أخليت قبل إعلان سلطات الطوارئ المحلية إمكانية العودة بأمان".

وكان مكتب رئيس إدارة الإطفاء المحلي قد قال الأربعاء في رسالة على تويتر إنه تم إجلاء جميع السكان في محيط 2,4 كيلومتر من مصنع للكيماويات في جنوب شرق تكساس "كإجراء احترازي" بسبب الخطر المتزايد من حدوث انفجار.

وكان مالك شركة أركيما قد قال في بيان الثلاثاء إن الوضع في مصنع الشركة في كروسبي بولاية تكساس "أصبح خطيرا" وإنه تم إجلاء جميع العاملين من المنشأة.

وتقع كروسبي على بعد 40 كيلومترا تقريبا شمال شرقي هيوستن وبلغ عدد سكانها 2300 نسمة في الإحصاء الأمريكي لعام 2010.

و"أركيما" هي شركة متعددة الجنسيات تتخذ باريس مقرا لها، ولدت إثر إعادة تشكيل الفرع الكيميائي من عملاق النفط "توتال".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/08/2017