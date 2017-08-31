المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ينتقل رسميا من موناكو إلى باريس سان جرمان

أعلن فريق موناكو الخميس أن مهاجمه كيليان مبابي البالغ 18 عاما، انتقل إلى فريق باريس سان جرمان، وهو ما أكده فريق باريس سان جرمان مشيرا لأن ذلك تم في "صفقة إعارة تتضمن خيار شراء اللاعب". وترجح قيمة الصفقة ب180 مليون يورو وفق ما كشفت وسائل إعلامية.

أكد فريق موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم وباريس سان جرمان وصيفه انتقال المهاجم الشاب كيليان مبابي معارا لموسم واحد إلى نادي العاصمة الخميس قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. فيما أوضح سان جرمان على موقعه في شبكة الأنترنت "تتضمن الإعارة خيار شراء اللاعب منذ الموسم الحالي بعقد يربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وكانت وسائل إعلامية عدة أكدت أن خيار شراء اللاعب يساوي 180 مليون يورو متضمنة المكافآت، ما يجعل ابن الثامنة عشرة ثاني أغلى لاعب في العالم في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان أيضا مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي في عقده مع الفريق الكاتالوني.

وتابع فريق العاصمة أن مبابي المولود في بوندي في ضاحية سان دوني الباريسية، "لعب 60 مباراة مع فريق موناكو الأول وسجل 27 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة منذ أول ظهور له في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2015".

بدوره، عبر رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي في بيان النادي عن سعادته بضم اللاعب، وقال "من المهم جدا لكرة القدم الفرنسية الاحتفاظ بمثل هذه الموهبة وتطويرها في بطولتنا". مضيفا "منذ انطلاقته على أعلى مستوى، يعكس صورة ممتازة للاعب شاب ومحترم جدا، منفتح وطموح وناضج جدا. بالدفاع عن ألواننا وسط لاعبين كبار، سيتابع كيليان تطورا سيعود بالفائدة على منتخب فرنسا في الأشهر والسنوات المقبلة".

وتأتي إعارة مبابي لموسم لتجنب عقوبات اللعب المالي النظيف التي قد يفرضه عليه الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد أن اشترى نيمار في صفقة قياسية.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة أقر في 2011 قانون اللعب المالي النظيف الذي لا يسمح للأندية بإنجاز نفقات تزيد على الإيرادات ومراكمة عجوزات تزيد عن 30 مليون يورو لثلاثة مواسم. ومن المقرر أن تنكب هيئة الرقابة المالية للأندية على دراسة ملف سان جرمان في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ولتخفيض نفقاته، لجأ سان جرمان إلى بيع أو إعارة عدد من لاعبيه منهم بليز ماتويدي إلى يوفنتوس الإيطالي وجان كيفن أوغوستين إلى لايبزيغ الألماني، وأيضا على سبيل الإعارة الإسباني خيسي (ستوك سيتي) والبولندي غريغور كريتشوفياك ا(وست بروميتش الإنكليزي).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/08/2017