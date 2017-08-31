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الشرق الأوسط

نصر الله التقى الأسد بدمشق لبحث اتفاق إجلاء مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/08/2017

صرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس أنه بحث مع الأسد في دمشق اتفاق إجلاء أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" من الحدود اللبنانية.

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي يعيش في سرية تامة منذ نحو عشر سنوات الخميس أنه زار دمشق والتقى الرئيس السوري ليطلب منه الموافقة على اتفاق خروج مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" من شرق لبنان إلى سوريا.

وقال في خطاب نقله التلفزيون أمام المئات من أنصاره "أنا رحت عند الرئيس بشار الأسد. أنا رحت لعنده عالشام".

ويذكر أن مئات المقاتلين من تنظيم "الدولة الإسلامية" قد انسحبوا الاثنين من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا، بناء على اتفاق يتيح لهم الذهاب إلى مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، التي يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا وتقع على الحدود مع العراق.

ولم يظهر نصرالله (57 عاما) علنا سوى في مناسبات نادرة منذ حرب 2006 التي خاضها حزبه مع إسرائيل. وأسرّ للبعض في 2014 إنه يغيّر باستمرار مكان إقامته المحاط بسرية تامة.

ولم يحدد نصرالله تاريخ هذه الزيارة التي جرت قبل التوصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى الاتفاق بين حزب الله وتنظيم "الدولة الإسلامية" على انسحاب مسلحي التنظيم المتطرف من الحدود السورية -اللبنانية إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا، والقريبة من العراق.

وأغضب الاتفاق بغداد وصدرت أصوات انتقدته في لبنان. وقال نصر الله إن حزبه اضطر إلى إبرام هذا الاتفاق لمعرفة مكان رفات ثمانية جنود لبنانيين اختطفوا في 2014 ويرجح أن التنظيم المتطرف قام بتصفيتهم. موضحا في خطابه الخميس أنه قال للرئيس الأسد "لدينا قضية وطنية إنسانية ... نتمنى أن تساعدونا. لا نستطيع معرفة مصير الجنود المختطفين إلا من خلال هذه التسوية".

وقال إن الطلب أحرج الرئيس السوري. مضيفا "هو قال لي +هذا الأمر سيحرجني لكن خلص ما في مشكلة+. لقد تحملت القيادة السورية هذا الحرج".

وأبرم الاتفاق بعد أسبوع من المعارك التي خاضها حزب الله إلى جانب الجيش السوري في القلمون الغربي في سوريا، وخاضها الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع في الجانب اللبناني.

ويضاف الانسحاب من هذه المنطقة إلى هزائم التنظيم المتطرف الذي هزم في الموصل وتلعفر في العراق. لكن هذا لم يمنعه من تبني اعتداءات في أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/08/2017

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