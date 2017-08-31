الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

مكافحة الإرهاب: أي استراتيجية ضد تنظيم الدولة الإسلامية؟

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية: ما حجم أضرار الإعصار؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الاستفتاء على إقليم كردستان في مرحلة حاسمة

للمزيد

النقاش

فرنسا: دبلوماسية ماكرونية بأولويات نوعية؟

للمزيد

حوار

الكولونيل الأمريكي ديلون: لن نسمح أن يكون هناك ملاذ لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أي مكان

للمزيد

ريبورتاج

جنوب أفريقيا.. مرضى يأملون بقانون يسمح لهم باستخدام القنب الهندي للتداوي

للمزيد

ضيف اليوم

الشرق الأوسط.. هل سيتمكن غوتيريس من إعادة تحريك عملية السلام؟

للمزيد

ريبورتاج

موسكو.. مشاريع طموحة لتطوير البنى التحتية للعاصمة الروسية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

آخر ساعات تنظيم "الدولة الإسلامية" في نينوى

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

تعرض بطل العالم في 800 متر الفرنسي بيار أمبرواز بوس لاعتداء يضطره لإنهاء موسمه

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/08/2017

تعرض بطل العالم لسباق 800 م الفرنسي بيار أمبرواز بوس لاعتداء "وحشي من قبل ثلاثة أفراد" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في منطقة جيروند جنوب غرب فرنسا. واضطر البطل العالمي لإنهاء موسمه بعد إصابته بكسور متعددة في الوجه جراء الاعتداء.

اضطر بطل العالم لسباق 800 م الفرنسي بيار أمبرواز بوس إلى إنهاء موسمه بعد إصابته بـ"كسور متعددة في الوجه" نتيجة تعرضه لاعتداء وحشي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في منطقة جيروند جنوب غرب فرنسا.

وكشف بوس (25 عاما) الأربعاء في صفحته على موقع فيس بوك أنه وقع ضحية لـ"هجوم عنيف" خلال تمضيته العطلة وتعرض لـ"اعتداء وحشي من قبل ثلاثة أفراد"، مشيرا إلى أنه يعاني جراء ذلك من "ضرر نفسي كبير" وأضطر إلى إنهاء موسمه بشكل مبكر.

وكشف الخميس مصدر مقرب من التحقيق الذي فتحته الشرطة في هذه القضية، أنه تم توقيف شخص في الرابعة والعشرين من عمره للاشتباه بمشاركته في الاعتداء الذي تعرض له بوس في الساعة الرابعة فجر الأحد الماضي في مرآب تابع لأحد الكازينوهات.

وذكر المصدر أن بوس "تعرض للصفع عندما كان يهم بالدخول إلى السيارة، فخرج منها وتلقى بعدها العديد من اللكمات على وجهه من قبل عدة أشخاص".

وخطف بوس الأنظار في بطولة العالم لألعاب القوى أوائل الشهر الحالي، عندما أصبح أول فرنسي يحرز ذهبية سباق 800 م.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/08/2017

  • ملاكمة

    ملاكمة: مايويذر يتفوق على ماكريغور في الجولة العاشرة من المواجهة بينهما

    للمزيد

  • رياضة

    التونسية مروى العمري أول أفريقية تحصل على ميدالية فضية في بطولة العالم للمصارعة

    للمزيد

  • كرة قدم

    18 شهرا سجنا لمشجع نمساوي أدى التحية النازية خلال مباراة لكرة القدم

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي