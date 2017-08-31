تعرض بطل العالم في 800 متر الفرنسي بيار أمبرواز بوس لاعتداء يضطره لإنهاء موسمه

تعرض بطل العالم لسباق 800 م الفرنسي بيار أمبرواز بوس لاعتداء "وحشي من قبل ثلاثة أفراد" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في منطقة جيروند جنوب غرب فرنسا. واضطر البطل العالمي لإنهاء موسمه بعد إصابته بكسور متعددة في الوجه جراء الاعتداء.

اضطر بطل العالم لسباق 800 م الفرنسي بيار أمبرواز بوس إلى إنهاء موسمه بعد إصابته بـ"كسور متعددة في الوجه" نتيجة تعرضه لاعتداء وحشي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في منطقة جيروند جنوب غرب فرنسا.

وكشف بوس (25 عاما) الأربعاء في صفحته على موقع فيس بوك أنه وقع ضحية لـ"هجوم عنيف" خلال تمضيته العطلة وتعرض لـ"اعتداء وحشي من قبل ثلاثة أفراد"، مشيرا إلى أنه يعاني جراء ذلك من "ضرر نفسي كبير" وأضطر إلى إنهاء موسمه بشكل مبكر.

وكشف الخميس مصدر مقرب من التحقيق الذي فتحته الشرطة في هذه القضية، أنه تم توقيف شخص في الرابعة والعشرين من عمره للاشتباه بمشاركته في الاعتداء الذي تعرض له بوس في الساعة الرابعة فجر الأحد الماضي في مرآب تابع لأحد الكازينوهات.

وذكر المصدر أن بوس "تعرض للصفع عندما كان يهم بالدخول إلى السيارة، فخرج منها وتلقى بعدها العديد من اللكمات على وجهه من قبل عدة أشخاص".

وخطف بوس الأنظار في بطولة العالم لألعاب القوى أوائل الشهر الحالي، عندما أصبح أول فرنسي يحرز ذهبية سباق 800 م.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/08/2017