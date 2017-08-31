ترامب يقول إن "الحوار ليس حلا" في مواجهة كوريا الشمالية واليابان تدعو إلى مزيد من العقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر الأربعاء إن "الولايات المتحدة تتحدث إلى كوريا الشمالية وتدفع لهم إتاوة منذ 25 عاما. الحوار ليس الحل".من جانبها، حثت طوكيو واشنطن على التقدم لمجلس الأمن باقتراح لفرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ. ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن إلى ضبط النفس ، محذرا من أن فرض أي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية "ستأتي بنتائج عكسية".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الحوار ليس هو الحل للمواجهة المحتدمة مع كوريا الشمالية بشأن تطويرها صواريخ نووية لكن وزير دفاعه سارع لتأكيد أن الخيارات الدبلوماسية لا تزال مطروحة بينما طلبت روسيا من الولايات المتحدة ضبط النفس.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر "الولايات المتحدة تتحدث إلى كوريا الشمالية وتدفع لهم إتاوة منذ 25 عاما. الحوار ليس الحل!".

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 aoÃ»t 2017

وجاء تصريح ترامب بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان مما أثار تنديدا من الأمم المتحدة ودول مختلفة.

وبعد ساعات حين سأل الصحفيون وزير الدفاع جيمس ماتيس عما إذا كانت الولايات المتحدة استبعدت الحلول الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بعد سلسلة من التجارب الصاروخية أجرتها بيونغ يانغ أجاب قائلا "لا".

وأضاف قبل اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي في البنتاغون "لم نتخل قط عن الحلول الدبلوماسية. نواصل العمل سويا وأنا والوزير الكوري الجنوبي نتشارك في مسؤولية توفير الحماية لبلدينا وشعبينا ومصالحنا".

روسيا تدعو إلى ضبط النفس وطوكيو تطالب بمزيد من العقوبات على بيونغ يانغ

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف تحدث إلى تيلرسون هاتفيا ودعا الولايات المتحدة لعدم القيام بأي عمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية لأن ذلك سيكون له "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله إن موسكو تعتقد أن أي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستأتي بنتائج عكسية.

وحثت اليابان الولايات المتحدة يوم الأربعاء على التقدم باقتراح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية قد تستهدف عمالة كوريا الشمالية في الخارج وإمدادات النفط وصادرات النسيج حسبما أفاد دبلوماسيون.

وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وإنهما أكدا "استمرار التعاون الوثيق" فيما يتعلق بالصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ مؤخرا.

بيونغ يانغ تحذر اليابان من أنها "تعجل بتدمير نفسها" باصطفافها مع واشنطن

من جهتها،حذرت بيونغ يانغ الأربعاء طوكيو بأنها تخاطر "بتدمير نفسها" بشكل "وشيك" بسبب اصطفافها إلى جانب واشنطن.

وانتقدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية طوكيو قائلة "إن اليابان رفعت أكمامها لدعم العمليات التي يقوم بها سيدها في مواجهة كوريا الشمالية".

وأضافت أن "الصلة العسكرية" بين الحلفاء أصبحت "تهديدا خطيرا" لشبه الجزيرة الكورية، معتبرة أن طوكيو "لا تدرك" أنها "تعجل بتدمير نفسها".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون توعد الأربعاء بإطلاق مزيد من الصواريخ فوق اليابان مؤكدا أن الصاروخ الذي أطلق الثلاثاء وأدانته الأمم المتحدة بالإجماع، ليس سوى البداية.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 31/08/2017