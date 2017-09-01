الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف اليوم

الجزائر- الهجوم الإرهابي في تيارت.. إستراتيجية الأمن لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

وجها لوجه

كتاب "شمس على نوافذ مغلقة".. تضييق جديد على حرية الإبداع في ليبيا؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

النووي الايراني: الوكالة الدولية تخالف رغبة ترامب؟

للمزيد

النقاش

فرنسا - قانون العمل: جهود تمخضت عن خمسة بنود

للمزيد

حدث اليوم

لبنان - قوات اليونيفيل: تمديد المهمة رغم اختلاف الرؤى

للمزيد

ثقافة

الفنان ستيف سابيلا: إذا لم يتخيل الفلسطيني العيش بحرية فكيف يحرر أرضه؟

للمزيد

ثقافة

أسامة بعلبكي: أنا ميال للتلاعب بين الواقع والخيال

للمزيد

ريبورتاج

آلاف العمال من أوروبا الشرقية يعيشون ظروفا صعبة في مسالخ ألمانيا

للمزيد

وجها لوجه

الأزمة الليبية.. هل بدأت ملامح سياسة ماكرون تتضح

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

ألمانيا: إجلاء أكثر من 60 ألف شخص في فرانكفورت بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/09/2017

تعتزم السلطات الألمانية إجلاء نحو 60 ألف ساكن من مدينة فرانكفورت، وإخلاء مركز المدينة الذي يضم مقر شرطة ومستشفيين والبنك المركزي الألماني. وهي أكبر عملية إجلاء منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك لإبطال مفعول قنبلة ضخمة أسقطتها القوات الجوية البريطانية في زمن الحرب.

تستعد السلطات الألمانية لأكبر عملية إجلاء سكان منذ الحرب العالمية الثانية، حيث سيتم إخلاء مركز مدينة فرانكفورت، وهي منطقة تضم مقر الشرطة ومستشفيين وأنظمة مواصلات والبنك المركزي الألماني الذي يحوي احتياطات من الذهب تقدر قيمتها بسبعين مليار دولار، وذلك يوم الأحد للسماح بإبطال مفعول قنبلة من عهد الحرب العالمية الثانية تزن 1.8 طن.

وأشار متحدث باسم البنك المركزي الألماني أن "الترتيبات الأمنية المعتادة" ستظل متبعة أثناء عمل خبراء المفرقعات على إبطال مفعول القنبلة التي أسقطتها القوات الجوية البريطانية في زمن الحرب واكتشفت خلال أعمال حفر في موقع بناء.

ويقع مقر البنك المركزي الألماني على بعد أقل من 600 متر من مكان القنبلة ويحوي 1710 أطنان من الذهب تحت الأرض وهو ما يمثل نحو نصف احتياطيات البلاد.

وقال مسؤولو مدينة فرانكفورت إن الإخلاء سيشمل أكثر من 60 ألفا من السكان لمدة لا تقل عن 12 ساعة بما يشمل 20 دارا للمسنين ودار الأوبرا والحي الدبلوماسي.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 01/09/2017

  • اعتداءات باريس

    إلغاء المباراة الودية بكرة القدم بين ألمانيا وهولندا بسبب تهديد بوجود قنبلة

    للمزيد

  • اليابان

    إمبراطور اليابان يعبر عن "ندمه العميق" بشأن الحرب العالمية الثانية

    للمزيد

  • اليابان

    اليابان تحيي الذكرى السبعين لإلقاء القنبلة النووية الثانية على "ناغازاكي"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي