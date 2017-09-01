الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مومباي إلى 33 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة مومباي الهندية إلى 33 قتيلا الجمعة، نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي غمرت المدينة بغزارة يوم الثلاثاء. وكانت السلطات الهندية قد أكدت سابقا أن المبنى المشيد منذ 117 عاما غير آمن للسكن وسيتم هدمه في إطار مشروع تطوير مدني في بندي بازار.

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة مومباي الهندية إلى 33 قتيلا الجمعة بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث أكثر من 12 شخصا تحت الأنقاض.

وكانت سيول ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة غمرت المدينة يوم الثلاثاء ودمرت منازل وعطلت الحركة المرورية في مومباي.

وقالت السلطات أنه تم انتشال جثث 22 رجلا وثماني نساء وثلاثة أطفال ليلا من بين أنقاض المبنى الذي يقع في حي بندي بازار المكتظ بعد هطول أمطار غزيرة.

وكانت السلطات أكدت أن المبنى المشيد منذ 117 عاما غير آمن للسكن وسيتم هدمه في إطار مشروع تطوير مدني في بندي بازار.

وقال تاناجي كامبل الناطق باسم إدارة الكوارث في السلطة المدنية لمومباي، لوكالة الأنباء الفرنسية "انتشلنا 15 جثة مما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 33 شخصا"، بعد الإعلان عن مقتل 18 شخصا.

وبين القتلى ثلاثة أطفال هم صبي في الثانية عشرة وفتاتان تبلغان من العمر 11 و14 عاما.

وقال كامبل إن 12 شخصا آخرين جرحوا ويعالجون في مستشفى محلي.

وما زال رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض صباح الجمعة على أمل العثور على ناجين بعد 24 ساعة على انهيار المبنى.

وتشهد مومباي باستمرار انهيار منازل خلال الأمطار الموسمية من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر. وفي 25 تموز/يوليو الفائت، قتل 17 شخصا بينهم رضيع في شهره الثالث في انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في حي غاتكوبار بشمال مومباي.

قتل عشرة أشخاص جراء فيضانات ضربت المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وأدت الأمطار والسيول إلى مقتل أكثر من ألف شخص في الهند والنيبال وبنغلادش في الأسابيع الماضية وأرغمت ملايين الأشخاص على النزوح من منازلهم في أسوأ كارثة فيضانات تشهدها المنطقة في السنوات الماضية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 01/09/2017