تصفيات مونديال 2018: فرنسا تسحق هولندا برباعية نظيفة وتتصدر المجموعة الأولى

تغلب المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-صفر على نظيره الهولندي ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم الخميس. وسجل أهداف فرنسا كل من أنطوان غريزمان وليمار ومبابي. وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من سبع مباريات متفوقة بفارق ثلاث نقاط على السويد.

سجل توماس ليمار أول هدفين له مع منتخب فرنسا بينما أحرز البديل كيليان مبابي هدفا آخر في الفوز الساحق لأصحاب الأرض 4- صفر على عشرة من لاعبي هولندا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم الخميس وهو ما ترك المنتخب الخاسر أمام مهمة صعبة لبلوغ نهائيات روسيا 2018.

وضع أنطوان غريزمان أصحاب الأرض في المقدمة بعد 14 دقيقة حين تفوق على يسبر سيلسن حارس هولندا بتسديدة في قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تبادل سريع للكرة مع زميله المهاجم أوليفييه جيرو.

وضاعف لاعب الوسط ليمار، الذي اعتبر أفضل لاعب في المباراة، النتيجة بتسديدة قوية مباشرة سكنت الشباك من مسافة 20 مترا عقب مرور 73 دقيقة قبل أن يضيف الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 88.

الهدف الثاني من تسديدة لاعب وسط منتخب فرنسا توماس ليمار في مرمى هولند What a finish from Lemar, unbelievable tekkers 👏👏👏. Can see why teams are after him, looks a quality player #FRANED #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/qmynPGUyGD Raphael Wilson (@RaphsReality2) August 31, 2017

واختتم مبابي الوافد الجديد على نادي باريس سان جيرمان، والذي انضم لفريق العاصمة الفرنسية في وقت سابق من نهار الخميس، الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حلول اللاعب الشاب بديلا قبل نهاية اللقاء.

باريس سان جيرمان يعلن رسميا على تويتر انضمام مبابي لصفوفه Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 PSG Officiel (@PSG_inside) August 31, 2017

وخاضت هولندا، التي فشلت في صناعة أي فرص حقيقية للتسجيل، آخر 30 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد كيفن ستروتمان بعد حصوله على إنذارين متتاليين.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا "هذه مجرد خطوة أخرى لكن الأداء كان قويا". المنافس أكمل المباراة بعشرة لاعبين لكننا واصلنا إظهار بعض الأمور الجيدة وتقديم أداء جماعي وقوي".

وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من سبع مباريات متفوقة بفارق ثلاث نقاط على السويد التي خسرت 3-2 أمام بلغاريا. وتبتعد هولندا بفارق ست نقاط عن قمة المجموعة محتلة المركز الرابع ومتراجعة بفارق نقطتين خلف بلغاريا صاحبة المركز الثالث.

وقال ديشان "هناك تسع نقاط متبقية ولا نشعر بالقلق من الآخرين حتى وإن كانت هزيمة السويد في بلغاريا ليست أمرا سيئا".

واعترف ديك أدفوكات مدرب هولندا أن فرنسا كانت أقوى كثيرا من منتخب بلاده.

وتابع "فرنسا استحقت الفوز. هي تملك العديد من اللاعبين الرائعين ونحن لم نقدم أداء جيدا".

وأضاف "بالنسبة لنا الأمور لم تحسم بعد. لو نجحنا في الفوز في آخر ثلاث مباريات سنستطيع التأهل لملحق التصفيات".

وستتأهل المنتخبات التي ستتصدر المجموعات التسع مباشرة لروسيا بينما ستخوض أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني ملحق تصفيات من مباراتين بحثا عن أربعة مقاعد إضافية في النهائيات.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 01/09/2017