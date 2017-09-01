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أمريكا

كولومبيا: حركة "فارك" تقرر الاحتفاظ باسمها المختصر ليحمله الحزب السياسي الجديد

© أ ف ب | زعيم حركة "فارك" رودريجو لوندونو الذي يعرف بالاسم الحركي تيموشينكو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/09/2017

قررت جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" الاحنفاظ باسمها المختصر الشهير بينما تتحول إلى حزب سياسي مدني في إطار حلها بموجب اتفاق سلام مع الحكومة لإنهاء حرب دامت 50 عاما. وفي ختام المؤتمر السياسي الأول للجماعة الجمعة طرحت سياسات الحزب الجديد التي ستشمل محاربة الفساد وتشجيع الفنون والثقافة.

تحتفظ جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" التي تخلت عن سلاحها باسمها المختصر الشهير بينما تتحول إلى حزب سياسي مدني في إطار حلها بموجب اتفاق سلام مع الحكومة لإنهاء حرب دامت 50 عاما.

ويختتم المؤتمر السياسي الأول للجماعة الجمعة بعرض موسيقي وكلمات يلقيها عدد من الشخصيات بالميدان الرئيسي في العاصمة بوجوتا وسيتغير اسمها الآن إلى القوة المشتركة الثورية البديلة.

وبموجب اتفاق السلام الذي أبرم عام 2016 لإنهاء دورها في حرب أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص حصل معظم مقاتلي الجماعة على عفو وسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية. ولم يتضح بعد ما إذا كان المتمردون سيلقون دعما من الكولومبيين وبينهم الكثير من الرافضين لهم.

وقال زعيم "فارك" رودريجو لوندونو الذي يعرف بالاسم الحركي تيموشينكو في تغريدة على موقع تويتر إن الجماعة طرحت في البداية عدة أسماء أخرى لكن الاسم الجديد فاز على اسم (كولومبيا الجديدة) خلال تصويت بالمؤتمر يوم الخميس.

وستشمل سياسات الحزب الجديد محاربة الفساد وتشجيع الفنون والثقافة.

وبموجب اتفاق السلام يحصل حزب "فارك" تلقائيا على عشرة مقاعد في الكونجرس حتى عام 2026 ويمكنه السعي للفوز بالمزيد منها في الانتخابات. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2018.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 01/09/2017

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