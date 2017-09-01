فرنسا تعين مبعوثا خاصا في دول الساحل الأفريقية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تعيين مبعوث خاص لمنطقة الساحل الإفريقية خلال اجتماع مع سفراء فرنسا عبر العالم. وستكون مهمة المسؤول الجديد، جان مارك شاتنييه، العمل على تجانس البعثات الدبلوماسية والعسكرية الفرنسية في المنطقة.

أعلنت فرنسا الخميس، عن تعيين الدبلوماسي جان مارك شاتينييه مبعوثا خاصا في منطقة الساحل الأفريقية، وهي المنطقة التي لفرنسا حضور عسكري وسياسي فاعل فيها.

وكشف عن قرار تعيين المسؤول الدبلوماسي الجديد وزير الخارجية جان إيف لودريان خلال اجتماع له مع سفراء فرنسا عبر العالم في العاصمة باريس.

وقال لودريان في كلمة أمام سفراء فرنسا في العالم بمناسبة اجتماعهم السنوي إن منطقة الساحل حيث ينتشر أربعة آلاف عسكري فرنسي في إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب "هي مكان رئيسي لانخراطنا في مكافحة الإرهاب وفي سبيل السلام".

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وأضاف "نحن منخرطون أيضا على الصعيد السياسي ولا سيما من أجل أن يتم أخيرا تطبيق اتفاقات الجزائر (للسلام) في مالي، ومن أجل دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة".

وشدد الوزير على أهمية "الدمج بين أدوات الأمن والتنمية" من أجل مكافحة الإرهاب.

وجان مارك شاتينييه الذي يشغل حاليا منصب المدير العام لـ"معهد بحوث التنمية"، ستكون مهمته في منطقة الساحل بحسب وزير الخارجية الفرنسية لودريان "الحفاظ على تجانس عملنا في كل الميادين وإقناع شركائنا".

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 01/09/2017