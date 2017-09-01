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رياضة

كبرى الأندية الأوروبية لكرة القدم تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

© تويتر | معايدة نادي باريس سان جرمان بمناسبة عيد الأضحى

نص محمد الخضيري

آخر تحديث : 01/09/2017

نشرت العديد من الأندية الأوروبية رسائل على صفحاتها الناطقة باللغة العربية بمواقع التواصل الاجتماعي تبارك للمسلمين الاحتفال بعيد الأضحى. بينما أعادت بعض الأندية نشر تغريدات للاعبيها المسلمين الذين تمنوا عيدا مباركا لمحبيهم.

هنأت كبرى الأندية الأوروبية لكرة القدم الجمعة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى. ونشرت العديد منها تغريدات على صفحاتها الناطقة باللغة العربية على تويتر تبارك للمسلمين عيدهم.

وفضلت أندية أخرى كنادي بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي، إعادة نشر تغريدات لمعايدات نشرها لاعبون مسلمون يلعبون تحت ألوانها على صفحاتهم الشخصية في تويتر، من قبيل المهدي بنعطية، الذي يلعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي

كما نشر لاعب المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونخ فرانك ربيري معايدة بمناسبة العيد

يايا توريه المحترف الإيفواري ولاعب مانشستر سيتي هو الآخر نشر رسالة معايدة للمسلمين على حسابه الرسمي

ونشر نادي باريس سان جرمان، نادي العاصمة الفرنسية المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، معايدة لمشجعي النادي.

وفي إسبانيا هنأ كل من نادي ريال مدريد وبرشلونة المسلمين بمناسبة العيد. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد تهنئة تقول فيها "نادي ريال مدريد يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير!"

أندية أولمبيك مرسيليا ومانشستر يونايتد وليفربول هي الأخرى نشرت معايدات على صفحاتها في تويتر.

محمد الخضيري

نشرت في : 01/09/2017

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