مصر: إحجام عن شراء أضاحي العيد بسبب موجة الغلاء التي تشهدها البلاد

تشهد مصر موجة غلاء وتضخم غير مسبوق منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أفقده نصف قيمته. وتنعكس هذه الموجة على أسعار الأعلاف ما أدى إلى زيادة سعر الأضحية، فتعذر على كثير من المصريين شراءها بمناسبة عيد الأضحى.

تشهد بلدة أشمون في منطقة الدلتا في مصر إقبالا شديدا من أصحاب وتجار الماشية من البلدات المجاورة لبيع وشراء أضاحي العيد منذ ساعات الفجر الأولى، لكن التكلفة العالية هذه السنة جعلت السوق ساحة للمشاهدة أكثر منها للشراء.

منذ الرابعة فجر الأربعاء كان الناس يتسابقون في شوارع البلدة الضيقة بمحافظة المنوفية التي تبعد نحو 70 كلم عن القاهرة، بعربات تحمل مختلف أنواع الماشية وتعالت صيحات التجار وكل منهم يحاول استعراض قوة وعافية ما يملك من عجول أو جاموس أو أغنام لجذب الانتباه.

قال محمد مسعود أحد التجار "العام الماضي كان هناك نشاط أكثر في السوق من حيث البيع والشراء أما هذا العام فلا تجد الماشية من يشتريها لارتفاع الأسعار".

وأوضح مسعود أن ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة موجة الغلاء التي تمر بها البلاد من أهم أسباب زيادة سعر الأضحية فقد ارتفع سعر العلف من 2,5 جنيها (0.14$) للكيلوغرام السنة الماضية إلى 7 جنيهات في الوقت الحالي.

"العجل الذي كان يبلغ سعره 15 ألف جنيه العام الماضي اقترب هذا العام من 30 ألف جنيه".

بدأت موجة تضخم غير مسبوق في مصر منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أفقده نصف قيمته.

وسجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 34,2% بنهاية شهر تموز/يوليو على مدار السنة، حسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان الخميس.

ويأتي ارتفاع مؤشر الأسعار ليعكس الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية شهر حزيران/يونيو استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات.

ويقول ناصر أبو كيلة تاجر الحبوب الذي يبحث عن أضحية بسعر مناسب منذ أكثر من أسبوعين "حتى إذا أراد الناس شراء اللحوم المذبوحة فإن سعر الكيلو حاليا قفز إلى 130 جنيها".

وأرجع عدد من تجار الماشية بالسوق أحد أسباب الغلاء إلى بعض الأمراض التي تصيب الماشية مثل الحمى القلاعية التي أدت على حد قول محمود أبو القمصان، تاجر ماشية، إلى "نفوق عدد منها" بالمنوفية، وبالتالي لجوء التجار لرفع سعر الماشية المتعافية.

ملحمات القاهرة

ويقول سعيد مسعود أحد قصابي القاهرة الذي جاء إلى أشمون طامعا أن تكون أسعار الأضاحي أقل من العاصمة "كنت أتكلف 100-150 جنيها أجرة نقل الماشية إلى القاهرة العام الماضي، هذا العام ارتفعت تكلفة النقل إلى 400 جنيه بعد زيادة الوقود" وأشار إلى أن هذه الزيادة سترفع من ثمن الأضحية عند بيعها.

وأضاف "بسبب الغلاء، رفعت أجرة الذبح بمقدار 200 جنيه عن العام الماضي لتتراوح بين 800 و1000 جنيه".

قال طارق حسن وهو صاحب ملحمة في القاهرة "الزبائن لا يقبلون على شراء الأضاحي لأن الأسعار مرتفعة للغاية".

وتابع حسن "ليس هناك مقارنة بعيد الأضحى الماضي حين كان سعر كيلو اللحم 85 جنيها ولكن أصبح 150-160 جنيها هذا العام".

وقالت نجلاء رجب، وهي ربة منزل ثلاثينية، "لقد أصبح وضع الأسعار صعبا فحتى تستطيع شراء 2 كيلو من اللحم تتكلف 300 جنيه دون أن تتضمن فاتورة الشراء أي صنف أخر".

وتابعت نجلاء أثناء شرائها اللحم من أحد القصابين بالقاهرة "من كانت أضحيته عجل العام الماضي، يضحي هذا العام بكبش، ومن ضحى بكبش فلن تتسنى له فرصة شراء أضحية هذه المرة فلقد تضاعفت الأسعار".

مبادرة حكومية

وأعلنت وزارة الزراعة بداية هذا الشهر عن توفير حوالي 50 ألف أضحية بأسعار تقل عن سعر الأسواق بين 5 و10 جنيهات للكيلوغرام من خلال 187 منفذا في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية حامد عبد الدايم "لقد حرصنا أن يكون لكل مواطن الحق في حجز أضحية واحدة، حتى نفوت الفرصة على التجار في الاستفادة من المبادرة".

وأضاف "الإقبال كبير على منافذ الوزارة لفرق أسعارها عن السوق".

يبلغ عدد سكان مصر زهاء 93 مليون مواطن يعيش 28% منهم تحت خط الفقر، بحسب الإحصاءات الرسمية لعام 2015.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 01/09/2017