مونديال 2018: الجزائر تودع منطقيا التصفيات إثر خسارتها أمام زامبيا 3-1

اقترب منتخب الجزائر من الخروج خائبا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا إثر خسارته القاسية أمام زامبيا 3-1 ظهر السبت، ليبقى رصيده نقطة واحدة من أصل ثلاث مباريات، مقابل تسع نقاط لنيجيريا المتصدرة والتي سحقت الكاميرون 4-صفر الجمعة.
فقد المنتخب الجزائري منطقيا حظوظ التأهل إلى نهائيات مونديال 2018 لكرة القدم في روسيا إثر خسارته ظهر السبت على أرض زامبيا 1-3 في الجولة الثالثة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات أفريقيا.
وتجمد رصيد الجزائر، والتي غاب عنها صانع ألعابها رياض محرز، عند نقطة يتيمة من 3 مباريات، مقابل 9 لنيجيريا المتصدرة والتي سحقت الكاميرون 4-صفر الجمعة. أما زامبيا، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 إثر طرد فاشن ساكالا، فرفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين على الكاميرون.
ويتأهل أبطال المجموعات الخمس في الدور الثالث مباشرة إلى نهائيات روسيا الصيف المقبل.
وشاركت الجزائر أربع مرات في المونديال، في سنوات 1982 و1986 و2010 و2014.
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