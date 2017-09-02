العراق: سقوط قتلى في هجوم على محطة كهرباء في سامراء

قال مسؤول أمني عراقي إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح السبت في هجوم انتحاري استهدف محطة كهربائية في مدينة سامراء الواقعة شمال بغداد.

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح السبت في هجوم انتحاري استهدف محطة كهربائية في سامراء شمال بغداد، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

وقال ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليات سامراء إن "الهجوم بدأ عند الساعة 02,00 من السبت (23,00 ت غ الجمعة) عندما تسلل ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ويحملون قنابل يدوية داخل محطة التوليد الرئيسية في منطقة الجالسية جنوب سامراء" الواقعة على بعد نحو مئة متر شمال بغداد.

وتابع المصدر ذاته أن "الانتحاريين دخلوا إلى محطة التوليد وهاجموا الموظفين الذين يعملون فيها وقتلوا سبعة وجرحوا 12 كحصيلة أولية"، لافتا إلى أن اثنين من الانتحاريين قتلا وتم إجلاء الموظفين بعد تدخل القوات الأمنية.

وجاء هذا الهجوم في اليوم الأول الذي يحتفل فيه الشيعة في العراق بعيد الأضحى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن عادة ما يتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" اعتداءات مماثلة.

ويأتي الهجوم أيضا فيما مني التنظيم المتطرف بخسارة كبيرة، بعدما أعلنت السلطات العراقية بسط كامل السيطرة على محافظة نينوى في شمال البلاد.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 02/09/2017