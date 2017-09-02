نجمة التنس سيرينا وليامس تضع مولودها الأول

وضعت بطلة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامس طفلها الأول الجمعة في ولاية فلوريدا، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أن لاعبة التنس سيرينا وليامس المصنفة أولى في العالم سابقا وضعت مولودها الأول الجمعة في مستشفى رفيع المستوى في شرق ولاية فلوريدا.

ودخلت سيرينا التي ستحتفل بميلادها السادس والثلاثين في 26 أيلول/سبتمبر، الأربعاء إلى مستشفى أنت ماري في وست بالم بيتش حيث تم حجز طابق كامل لها حسب القناة المحلية لشبكة (سي بي أس) التلفزيونية.

وصرحت فينوس الشقيقة الأكبر لسيرينا على هامش مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية في نيويورك "أنا سعيدة جدا بالطبع، ولا أجد الكلمات للتعبير عن ذلك".

وكانت سيرينا قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2016 خطوبتها إلى اليكسيس أوهانيان الشريك في تأسيس موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، ثم توقفت عن اللعب بعد نحو شهر إثر تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى.

وكشفت اللاعبة حملها في نيسان/أبريل الماضي، ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لها مع بطن منتفخ، وحددت أن ولادتها تتزامن مع إقامة بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى التي انطلقت الاثنين.

ووعدت سيرينا في آب/أغسطس بعودة "لا تصدق" في بطولة أستراليا المفتوحة للدفاع عن لقبها في كانون الثاني/يناير 2018 بعد "ثلاثة أشهر من وضع طفلها الأول" ، وبعد عام من إحراز اللقب الكبير الـ23 حيث باتت على بعد لقب واحد من الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 02/09/2017