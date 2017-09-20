السعودية: السماح للنساء للمرة الأولى بحضور احتفالات العيد الوطني في ملعب بالرياض

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة الوطنية للترفيه الأربعاء، أن السلطات السعودية قد سمحت للمرة الأولى للنساء بحضور احتفالات العيد الوطني للبلاد مع عائلاتهم على مدرجات "إستاد الملك فهد الدولي" في الرياض.

سمحت السلطات السعودية للمرة الأولى للنساء بالمشاركة مع أسرهم، بشكل منفصل عن بقية الحضور، في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الذي يقام في ملعب رياضي يومي السبت والأحد القادمين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء.

وأوضح المصدر "أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح مدرجات إستاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام العائلات مجانا، بعد التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ’ ملحمة وطن‘ التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين، يومي السبت والأحد المقبلين الموافق 23 و24 سبتمبر". وأضافت "وتتسع هذه الفعالية المميزة لنحو 40 ألف شخص، ستقسم بين الأفراد والعائلات بشكل منفصل".

ولم تكن السلطات تسمح حتى الآن للنساء بدخول الملاعب تطبيقا لمبدأ عدم الاختلاط بين الإناث والذكور في الفضاءات العامة. والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة. لكن يبدو أن المملكة بدأت تخفف بعض التضييقات على النساء في إطار "رؤية 2030" للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وسمحت بالخصوص للنساء بإجراء بعض المعاملات الإدارية بمفردهن دون وصاية ذكر. وأشاد ناشطون حقوقيون في تموز/يوليو 2017 بقرار وزارة التربية السماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس العامة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017