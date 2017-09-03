الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

موضة

موضة: لماذا اعتاد المسلمون على شراء ملابس جديدة بمناسبة العيد؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: مواصفات "ماكرونية" للدبلوماسية؟

للمزيد

حدث اليوم

العراق: ماذا بعد تحرير تلعفر؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تعديل قانون العمل في فرنسا.. هل سيساهم الإصلاح في تقليص البطالة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فاتورة "البريكسيت" في قلب الخلافات بين لندن وبروكسل

للمزيد

مراسلون

فوكوشيما: العودة الخجولة

للمزيد

ضيف اليوم

الجزائر- الهجوم الإرهابي في تيارت.. إستراتيجية الأمن لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

هي الحدث

الـمرأة في المغرب.. فتاة الحافلة: ماذا بعد الصدمة؟

للمزيد

ريبورتاج

الصليب الأحمر يسعى لجمع أسر من أفريقيا الوسطى مع أطفالها المفقودين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

ألمانيا: مناظرة تلفزيونية مرتقبة بين أنغيلا ميركل وخصمها الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز

© أ ف ب/ أرشيف | المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومنافسها مرشح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" مارتن شولتز.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/09/2017

تواجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأحد خصمها مارتن شولتز مرشح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (يسار) في مناظرة تلفزيوينة تبثها المحطات الأربع الكبرى في البلاد ويتوقع أن يتابعها قرابة 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث الناخبين في الاقتراع النيابي المقرر في 24 أيلول/سبتمبر.

مع اقتراب موعد انتخابات 24 أيلول/سبتمبر، تجري الأحد في ألمانيا مناظرة تلفزيونية مهمة بين المستشارة أنغيلا ميركل والمرشح الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز الذي سيسعى لتوظيف كل مهاراته الهجومية لأجل زعزعة موقع منافسته المحافظة والمتقدمة عليه بفارق كبير في استطلاعات الرأي.

وستبث المناظرة، والتي ستستمر 90 دقيقة، المحطات الأربع الكبرى في البلاد ويتوقع أن يتابعها قرابة 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث الناخبين.

وبحسب دراسة لمعهد "امنيد" نشرت السبت فإن أكثر من نصف المستطلعين (53 بالمئة) يعتبرون أن ميركل هي الأكثر كفاءة للحكم لولاية رابعة.

هذه المناظرة بين ميركل وشولتز أشبه بصدام بين شخصيتين. فمن جهة هناك ميركل (63 عاما) ابنة القس البروتستانتي في ألمانيا الشرقية سابقا والعقلانية إلى أقصى الحدود التي تنتقي مفرداتها بدقة.

ومن جهة أخرى هناك شولتز (61 عاما) المولود في ألمانيا الغربية الكاثوليكية، والفصيح الذي يعتبر نفسه "رجل الشعب"، وهو يحرص على التذكير دائما بأنه مدمن كحول سابق أقلع عن إدمانه، وثقف نفسه بنفسه بعد أن ترك المدرسة بدون نيل شهادة.

وسيخضع المرشحان لجولة أسئلة وأجوبة يديرها أربعة صحافيين خلال المناظرة التي اعتبر شولتز أن ميركل أرادتها "جد مقيدة".

وقال شولتز في نهائية الأسبوع إن "46 بالمئة من الناخبين لم يحسموا قرارهم بعد (...) أعتقد أننا قادرون على قلب نتائج التصويت". وأضاف: "لست عصبيا، على الإطلاق".

في المقابل تتمسك ميركل باستراتيجيتها القاضية بتجاهل منافسها والتركيز على ما حققته منذ وصولها إلى السلطة عام 2005، مع تسجيل البطالة في ألمانيا أدنى نسبها تاريخيا.

وميركل على يقين بأنها تشكل مصدر طمأنينة لقسم كبير من الرأي العام المتخوف من تصاعد الشعبوية في العالم، مع تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، علما أن في 2017 لم تعد مسألة الهجرة ضمن أولويات الاهتمامات لدى الناخبين بعدما شكلت خطرا عليها إثر تدفق أكثر من مليون طالب لجوء إلى البلاد في 2015 و2016.

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 03/09/2017

  • ألمانيا

    ألمانيا: انتخاب شولز على رأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنافسة ميركل في الانتخابات

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - ألمانيا

    ألمانيا ترفض اتهامات ترامب بأنها مدينة لحلف الأطلسي وواشنطن بمبالغ طائلة

    للمزيد

  • ألمانيا

    ألمانيا: مظاهرات وخلافات داخل حزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف خلال مؤتمر بكولونيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي