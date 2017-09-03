أنغيلا ميركل: "لا يجب أن تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي"

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأحد خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسها الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز إن تركيا لا يجب أن تنضم للاتحاد الأوروبي. وأضافت: "لا أرى أن الانضمام قادم، ولم أؤمن يوما بأنه يمكن أن يحدث"، مشيرة إلى أن المسألة تكمن في معرفة من "سيغلق الباب" أولا، تركيا أو الاتحاد الأوروبي.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأحد خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسها الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز إنه لن يجب أن تصبح تركيا عضوا بالاتحاد الأوروبي، مضيفة إنها ستسعى لإيجاد موقف أوروبي مشترك مع الزعماء الآخرين بالاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.



وقالت ميركل في تعليقها على ما قاله شولتز بأنه سيوقف محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا فاز بالمستشارية، "الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وقالت ميركل: "لا أرى أن الانضمام قادم، ولم أؤمن يوما بأنه يمكن أن يحدث"، مضيفة أن المسألة تكمن في معرفة من "سيغلق الباب" أولا، تركيا أو الاتحاد الأوروبي.



وأضافت قائلة: "بجانب ذلك، سأتحدث مع نظرائي لنرى إن كان بوسعنا التوصل إلى موقف مشترك في هذا الشأن حتى نستطيع إنهاء محادثات الانضمام هذه".

فرانس24/ رويترز / أ ف ب



نشرت في : 03/09/2017