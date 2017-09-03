الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

موضة

موضة: لماذا اعتاد المسلمون على شراء ملابس جديدة بمناسبة العيد؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: مواصفات "ماكرونية" للدبلوماسية؟

للمزيد

حدث اليوم

العراق: ماذا بعد تحرير تلعفر؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تعديل قانون العمل في فرنسا.. هل سيساهم الإصلاح في تقليص البطالة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فاتورة "البريكسيت" في قلب الخلافات بين لندن وبروكسل

للمزيد

مراسلون

فوكوشيما: العودة الخجولة

للمزيد

ضيف اليوم

الجزائر- الهجوم الإرهابي في تيارت.. إستراتيجية الأمن لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

هي الحدث

الـمرأة في المغرب.. فتاة الحافلة: ماذا بعد الصدمة؟

للمزيد

ريبورتاج

الصليب الأحمر يسعى لجمع أسر من أفريقيا الوسطى مع أطفالها المفقودين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

إيران: القضاء يؤكد عقوبة السجن عشرة أعوام بحق ثلاثة مواطنين أمريكيين

© أ ف ب | يأتي هذا القرار في غمرة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/09/2017

أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق أمريكي ومواطنين إيرانيين أمريكيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع واشنطن، وفق ما أعلن النائب العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي الأحد.

أعلن النائب العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي الأحد أن القضاء الإيراني أكد في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق أمريكي ومواطنين إيرانيين أمريكيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.

وأوضح النائب العام إن مواطنا أمريكيا "حكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية وتم تأكيد الحكم بحقه في الاستئناف". والمحكوم هو تشيو وانغ، صيني أمريكي سبق أن أعلن القضاء الإيراني في 17 تموز/يوليو الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة "التسلل" من دون الإدلاء بأي تفاصيل عن الوقائع التي اتهم على أساسها.

وأضاف دولت ابادي أن "مواطنا لبنانيا (هو نزار زكا) حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لتعاونه مع الحكومة الأمريكية". وتابع: "كذلك، حكم على مواطنين إيرانيين (يحملان أيضا الجنسية الأمريكية) بالسجن عشرة أعوام للتعاون مع حكومة عدوة. وتم تأكيد عقوبتهما في الاستئناف".

والمواطنان الإيرانيان الأمريكيان المذكوران هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي، وسبق أن حكم عليهما في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بالسجن عشرة أعوام بتهمة "التجسس" لحساب واشنطن.

وطالبت واشنطن مرارا بالإفراج الفوري عن نمازي ووالده.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/09/2017

  • نووي

    واشنطن تمدد تخفيف العقوبات على طهران قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - إيران

    واشنطن تتهم إيران بالقيام "باستفزازات" وزعزعة استقرار المنطقة

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - إسرائيل

    واشنطن تدعم إقامة جبهة إسرائيلية عربية ضد إيران في الشرق الأوسط

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي