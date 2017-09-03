إيران: القضاء يؤكد عقوبة السجن عشرة أعوام بحق ثلاثة مواطنين أمريكيين

أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق أمريكي ومواطنين إيرانيين أمريكيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع واشنطن، وفق ما أعلن النائب العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي الأحد.

أعلن النائب العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي الأحد أن القضاء الإيراني أكد في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق أمريكي ومواطنين إيرانيين أمريكيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.

وأوضح النائب العام إن مواطنا أمريكيا "حكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية وتم تأكيد الحكم بحقه في الاستئناف". والمحكوم هو تشيو وانغ، صيني أمريكي سبق أن أعلن القضاء الإيراني في 17 تموز/يوليو الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة "التسلل" من دون الإدلاء بأي تفاصيل عن الوقائع التي اتهم على أساسها.

وأضاف دولت ابادي أن "مواطنا لبنانيا (هو نزار زكا) حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لتعاونه مع الحكومة الأمريكية". وتابع: "كذلك، حكم على مواطنين إيرانيين (يحملان أيضا الجنسية الأمريكية) بالسجن عشرة أعوام للتعاون مع حكومة عدوة. وتم تأكيد عقوبتهما في الاستئناف".

والمواطنان الإيرانيان الأمريكيان المذكوران هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي، وسبق أن حكم عليهما في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بالسجن عشرة أعوام بتهمة "التجسس" لحساب واشنطن.

وطالبت واشنطن مرارا بالإفراج الفوري عن نمازي ووالده.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/09/2017