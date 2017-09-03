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آسيا

الهند: تعيين امرأة لتولي منصب وزيرة للدفاع لأول مرة في تاريخ البلاد

© أ ف ب | نيرمالا سيتارمان أثناء أدائها اليمين بعد تعيينها وزيرة للدفاع في 3 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/09/2017

لأول مرة في تاريخها، عينت الهند الأحد امرأة لتولي منصب وزيرة الدفاع. وهذه الوزارة ذات أهمية كبرى في البلاد، لا سيما مع انسداد الطريق أمام حل مع الصين حول هضبة هيمالايا، وتصاعد التوتر مع باكستان على خلفية النزاع حول كشمير. والمرأة هي نيرمالا سيتارمان، والتي تشغل أيضا منصب وزيرة المال.

عين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد امرأة، وهي نيرمالا سيتارمان التي تشغل أيضا منصب وزيرة المال، على رأس وزارة الدفاع لأول مرة في تاريخ البلاد.

وستتولى نيرمالا سيتارمان وزارة الدفاع ذات الأهمية الكبرى في الهند ولا سيما مع انسداد الطريق أمام حل مع الصين حول هضبة هيمالايا، وتصاعد التوتر مع باكستان على خلفية النزاع حول كشمير.

وتضم الحكومة الهندية ست نساء، من بينهن سوشما سواراج التي تشغل منصب وزيرة الخارجية.

وقالت سيتارمان لقناة "نيوز 18" التلفزيونية تعليقا على قرار تعيينها "أصبحت لجنة الأمن الحكومية (التي تضم أربعة وزراء فقط) تضم سيدتين، وهما ستقرران بالتساوي مع الوزيرين الرجلين قضايا أمن البلاد".

وأضافت "إنه نموذج رائع لكل الدول التي تقتدي بالهند، ولكل من يراقب الهند ويتساءل +ماذا يجري للنساء في الهند+".

يذكر أن رئيسة حكومة الهند السابقة أنديرا غاندي قد تولت لوقت قصير ولمرتين وزارة الدفاع في سبعينات وثمانينات القرن العشرين. وقد اغتيلت في العام 1984.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 03/09/2017

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