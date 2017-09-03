صنعاء: نقص في الإمدادات الطبية "يعجل" بوفاة مؤسس الهلال الأحمر اليمني

أعلنت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأحد في بيان عن وفاة مؤسس الهلال الأحمر اليمني عبد الله الخميسي، مشيرة إلى أن نقص الإمدادات الطبية الأساسية "عجل" بوفاته. ورأت الحركة أن الوضع في اليمن "ينذر بكارثة". وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الخميسي توفي في مستشفى بصنعاء بعد معاناة مع المرض.

أعربت الحركة التي تضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للهلال الأحمر الأحد في بيان عن "حزنها العميق" لوفاة مؤسس الهلال الأحمر اليمني عبد الله الخميسي، مشيرة إلى أن "ما عجل" بوفاته "نقص الإمدادات الطبية الأساسية، وهو إشارة أخرى إلى انهيار المنظومة الصحية في اليمن".

وقد أسس الخميسي جمعية الهلال الأحمر اليمني في العام 1973 وظل رئيسها لما يقارب ثلاثة عقود.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الخميسي توفي في مستشفى في صنعاء بعد معاناة مع المرض، مشيرة إلى أن عائلته سعت إلى استيراد معدات طبية تساعد على تحسين حالته الصحية إلا أنها عجزت عن ذلك بسبب الحصار المفروض على صنعاء.

ورأت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيانها أن الوضع في اليمن "ينذر بكارثة، في ظل بقاء أقل من نصف مستشفياتها وعياداتها فقط مفتوحة".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

ومنذ بداية التدخل السعودي، قتل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات آلاف اليمنيين.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 03/09/2017