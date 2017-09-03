الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

موضة

موضة: لماذا اعتاد المسلمون على شراء ملابس جديدة بمناسبة العيد؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: مواصفات "ماكرونية" للدبلوماسية؟

للمزيد

حدث اليوم

العراق: ماذا بعد تحرير تلعفر؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تعديل قانون العمل في فرنسا.. هل سيساهم الإصلاح في تقليص البطالة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فاتورة "البريكسيت" في قلب الخلافات بين لندن وبروكسل

للمزيد

مراسلون

فوكوشيما: العودة الخجولة

للمزيد

ضيف اليوم

الجزائر- الهجوم الإرهابي في تيارت.. إستراتيجية الأمن لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

هي الحدث

الـمرأة في المغرب.. فتاة الحافلة: ماذا بعد الصدمة؟

للمزيد

ريبورتاج

الصليب الأحمر يسعى لجمع أسر من أفريقيا الوسطى مع أطفالها المفقودين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

صنعاء: نقص في الإمدادات الطبية "يعجل" بوفاة مؤسس الهلال الأحمر اليمني

© أ ف ب/أرشيف | طفل يمني يشتبه بإصابته بالكوليرا يتلقى علاجا في مستشفى بالعاصمة صنعاء في 12 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/09/2017

أعلنت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأحد في بيان عن وفاة مؤسس الهلال الأحمر اليمني عبد الله الخميسي، مشيرة إلى أن نقص الإمدادات الطبية الأساسية "عجل" بوفاته. ورأت الحركة أن الوضع في اليمن "ينذر بكارثة". وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الخميسي توفي في مستشفى بصنعاء بعد معاناة مع المرض.

أعربت الحركة التي تضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للهلال الأحمر الأحد في بيان عن "حزنها العميق" لوفاة مؤسس الهلال الأحمر اليمني عبد الله الخميسي، مشيرة إلى أن "ما عجل" بوفاته "نقص الإمدادات الطبية الأساسية، وهو إشارة أخرى إلى انهيار المنظومة الصحية في اليمن".

وقد أسس الخميسي جمعية الهلال الأحمر اليمني في العام 1973 وظل رئيسها لما يقارب ثلاثة عقود.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الخميسي توفي في مستشفى في صنعاء بعد معاناة مع المرض، مشيرة إلى أن عائلته سعت إلى استيراد معدات طبية تساعد على تحسين حالته الصحية إلا أنها عجزت عن ذلك بسبب الحصار المفروض على صنعاء.

ورأت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيانها أن الوضع في اليمن "ينذر بكارثة، في ظل بقاء أقل من نصف مستشفياتها وعياداتها فقط مفتوحة".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

ومنذ بداية التدخل السعودي، قتل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات آلاف اليمنيين.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 03/09/2017

  • اليمن

    قتلى مدنيون في غارة للتحالف على صنعاء والحوثيون يتهمون صالح "بالغدر"

    للمزيد

  • اليمن

    اليمن: معاناة ضحايا الكوليرا بمحافظة حجة بين آلام المرض ونقص الإمكانات الطبية

    للمزيد

  • اليمن

    الأمم المتحدة تتهم التحالف العربي بعرقلة إمداد طائراتها بالوقود لإيصال المساعدات إلى اليمن

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي