الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

موضة

موضة: لماذا اعتاد المسلمون على شراء ملابس جديدة بمناسبة العيد؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: مواصفات "ماكرونية" للدبلوماسية؟

للمزيد

حدث اليوم

العراق: ماذا بعد تحرير تلعفر؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تعديل قانون العمل في فرنسا.. هل سيساهم الإصلاح في تقليص البطالة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فاتورة "البريكسيت" في قلب الخلافات بين لندن وبروكسل

للمزيد

مراسلون

فوكوشيما: العودة الخجولة

للمزيد

ضيف اليوم

الجزائر- الهجوم الإرهابي في تيارت.. إستراتيجية الأمن لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

هي الحدث

الـمرأة في المغرب.. فتاة الحافلة: ماذا بعد الصدمة؟

للمزيد

ريبورتاج

الصليب الأحمر يسعى لجمع أسر من أفريقيا الوسطى مع أطفالها المفقودين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: مقتل 130 من قوات النظام ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" جراء المعارك في حماة

© صورة مقتطفة من الشاشة

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/09/2017

سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على بلدة عقيربات بريف حماة إضافة إلى مجموعة من القرى، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المعارك والغارات في آخر جيب خاضع لتنظيم "الدولة الإسلامية" أسفرت عن مقتل أكثر من 130 من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات النظام.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن الجيش السوري وحلفاءه يقاتلون في آخر جيب خاضع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في وسط سوريا بعد السيطرة الجمعة على قرية عقيربات التي دافع عنها التنظيم باستماتة في محافظة حماة.

وأكد المرصد أن المعارك والغارات أسفرت عن مقتل أكثر من مئة عنصر من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" و30 على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين له.

رامي عبد الرحمان - حصيلة القتلى في معارك حماة

ونشر الجيش السوري لقطات تظهر طائرات هليكوبتر روسية ودبابات من المدفعية تطلق نيرانها نحو أهداف للتنظيم المتطرف الجمعة في الأطراف الشرقية لبلدة سلمية قرب قرية عقيربات.

ويقع الجيب قرب الطريق الرئيسي بين مدينتي حمص وحلب قرب بلدة سلمية وكان موقع قتال شرس منذ شهور. ويعد طرد المتشددين من المنطقة أمرا ضروريا لتحسين الأمن على الطريق.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله في وقت متأخر من مساء الجمعة إن الجيش استرد عقيربات التي وصفها بمعقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في هذه المنطقة.

وقال المرصد إن الجيش وحلفاءه استردوا أيضا قرى أخرى في المنطقة بمساعدة طائرات هليكوبتر روسية وأضاف أن القتال الشرس مستمر.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 03/09/2017

  • سوريا

    سوريا: عشرات القتلى في هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حماة

    للمزيد

  • سوريا

    قوات النظام السوري تفشل في وقف احتجاجات المعتقلين بسجن حماة

    للمزيد

  • سوريا

    الجيش السوري يحرز تقدما "إستراتيجيا" في ريف حماة واللاذقية بغطاء جوي روسي

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي