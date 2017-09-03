كمبوديا: اعتقال زعيم أكبر أحزاب المعارضة بتهمة "الخيانة"

اعتقلت السلطات الكمبودية الأحد زعيم المعارضة كيم سوكها، رئيس "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي"، بتهمة "الخيانة". وقالت الحكومة في بيان إنها اكتشفت وجود "مؤامرة سرية بين كيم سوكها وجماعته وأشخاص أجانب للإضرار بكمبوديا"، مضيفة إن "هذه المؤامرة السرية هي فعل خيانة".

أعلنت الحكومة الكمبودية في بيان أن زعيم أكبر أحزاب المعارضة كيم سوكها اعتقل الأحد بتهمة الخيانة، من دون أي تفاصيل إضافية عن هذه الجريمة المفترضة. وهذا أحدث فصل من مسلسل الملاحقات القضائية التي تستهدف معارضي رئيس الوزراء هون سين (65 عاما) قبل انتخابات تموز/يوليو 2018.

وقالت الحكومة إنها اكتشفت وجود "مؤامرة سرية بين كيم سوكها وجماعته وأشخاص أجانب للإضرار بكمبوديا". وأضافت إن "هذه المؤامرة السرية هي فعل خيانة".

وكانت المعارضة حققت اختراقا مهما في الانتخابات البلدية في تموز/يوليو الفائت، الأمر الذي أثار قلق رئيس الوزراء الحاكم منذ سقوط نظام الخمير الحمر. وتمثل انتخابات تموز/يوليو 2018 تحديا كبيرا لهون سين الذي يزداد خطابه حدة إزاء المعارضة والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها لاعتقال سوكها، زعيم "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي"، معتبرة أن الاتهامات "يبدو أنها ذات دافع سياسي" ومضيفة أن هذا الأمر "يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على إجراء انتخابات ذات صدقية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/09/2017