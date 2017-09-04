سيول تجري مناورات عسكرية ردا على تجربة بيونغ يانغ النووية

أجرت كوريا الجنوبية الاثنين مناورات بالذخيرة الحية وأطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع "هيونمو" كما وجهت ضربات لأهداف في بحر اليابان وذلك ردا على التجربة النووية الكورية الشمالية التي قالت سيول إنها كانت تجربة بقنبلة هيدروجينية.

أعلنت كوريا الجنوبية أنها أطلقت الاثنين عددا من الصواريخ البالستية في إطار مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لصد هجوم وهمي من الشمال، ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغ يانغ.

وكشفت صور صوارخ بالستية قصيرة المدى من نوع "هيونمو" تطلق في السماء من موقع على الساحل الشرقي للبلاد. كما نشرت السلطات تسجيل فيديو تظهر فيه طائرات "إف-15كي" كورية جنوبية تطلق صواريخ جو أرض.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في بيان إن الصواريخ أصابت أهدافها في البحر الشرقي، وهو الاسم الذي تطلقه كوريا الجنوبية على بحر اليابان. وأضاف البيان أن التدريبات "أجريت كتحذير قوي" إلى الشمال بعد إجرائه تجربة نووية سادسة قال إنها لقنبلة هيدروجينية.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلت عن رئيس الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات بالذخيرة الحية تحاكي هجوما على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية. وأوضحت الوكالة أن مدى الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مدى موقع بونغيي-ري للتجارب النووية في شمال شرق كوريا الشمالية.

وحذر البيت الابيض الأحد كوريا الشمالية من أن واشنطن لن تتوانى عن استخدام كل إمكاناتها، بما في ذلك السلاح النووي، اذا ما واصل نظام كيم جونغ-اون تهديداته لواشنطن أو حلفائها. من جهته توعد وزير الدفاع جيم ماتيس بيونغ يانغ ب"رد عسكري شامل" في حال هددت كوريا الشمالية أراضي الولايات المتحدة أو أيا من حلفائها.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان يوم الأحد إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الاثنين لبحث التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية أجرت سادس وأقوى تجاربها النووية يوم الأحد في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وقالت إنها قنبلة هيدروجينية متقدمة من أجل تثبيتها بصاروخ بعيد المدى.

وقالت البعثة الأمريكية إن مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة سيجتمع في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) الاثنين.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.



فرانس24/وكالات

نشرت في : 04/09/2017