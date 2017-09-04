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فرنسا

ماكرون يلتقي رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/09/2017

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بقصر الإليزيه بباريس خوليو بورغيس برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض للرئيس نيكولاس مادورو. ويتوجه بورغيس الثلاثاء إلى مدريد حيث يلتقي رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، قبل أن يلتقي الأربعاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، ثم يختتم جولته الأوروبية بلقاء رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بلندن الخميس.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في قصر الإليزيه بباريس رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورغيس، الذي يقوم بجولة تقوده إلى ثلاثة بلدان أوروبية أخرى.

ويزور رئيس البرلمان الفنزويلي والمعارض للرئيس نيكولاس مادورو أوروبا بدءا من الاثنين للقاء قادة أربع دول ليطلب منهم المساعدة في التوصل إلى حل سلمي "للأزمة الاجتماعية والمؤسساتية" في البلاد، حسبما أعلن مكتبه.

وقال بيان صحافي نشره مكتب بورغيس في كراكاس إن رئيس البرلمان سيلتقي على التوالي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأوضح البيان أن "اللقاء الأول لبورغيس سيكون الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والثلاثاء سيتوجه إلى مدريد للقاء رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي". وسيلتقي بورغيس "الأربعاء في برلين المستشارة ميركل.

وتابع أن بورغيس "سيتوجه في النهاية إلى لندن حيث سيكون لديه لقاء خاص مهم مع رئيسة الوزراء البريطانية".

وكان ماكرون وصف نظام فنزويلا بـ"الديكتاتوري"، بينما اعتبرت ألمانيا أن انتخابات الجمعية التأسيسية التي أجريت في أواخر تموز/يوليو عملية غير ديمقراطية.

كذلك، انتقدت إسبانيا وبريطانيا وعشر دول أمريكية لاتينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الجمعية التأسيسية.

لم يوضح البيان متى غادر بورغيس فنزويلا ولا في أي بلد أوروبي هو موجود حاليا.

لكنه قال إن رئيس المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا سيبحث مع القادة الأوروبيين الذين سيلتقيهم "ضرورة إتاحة المساعدة الإنسانية في فنزويلا والحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الاجتماعية والمؤسسية" التي تتخبط فيها البلاد.

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

 

نشرت في : 04/09/2017

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