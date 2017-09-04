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آسيا

قرغيزستان تلغى مباراة مع بورما خشية هجمات محتملة إثر أزمة الروهينغا

© أ ف ب- أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/09/2017

ألغى الثلاثاء رئيس الوزراءالقرغيزي صفر عيساكوف مباراة كرة قدم كانت مقررة بين قرغيزستان، ذات الغالبية المسلمة، وبورما في إطار تصفيات كأس آسيا، وذلك "بسبب تهديد إرهابي محتمل". وكان ناشطون في قرغيزستان اقترحوا تنظيم تظاهرة سلمية ضد العنف الذي يواجه الروهينغا المسلمون في بورما.

ألغت قرغيزستان ذات الغالبية المسلمة الاثنين مباراة دولية لكرة القدم مع بورما حيث 90 بالمئة من السكان بوذيون، خوفا من "عمل إرهابي محتمل" في أجواء من المخاوف المتزايدة على أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت ناطقة باسم الاتحاد القرغيزستاني لكرة القدم في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية إن "المباراة ألغيت بقرار من رئيس الوزراء صفر عيساكوف وبسبب تهديد إرهابي محتمل".

ويمكن أن تجري المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء في إطار تصفيات كأس آسيا، في بلد آخر، كما قال رئيس الاتحاد سيميتي سلطانوف في مؤتمر صحافي.

وكان عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في قرغيزستان اقترحوا تنظيم تظاهرة سلمية ضد أعمال العنف التي يواجهها الروهينغا المسلمون في بورما.

وكان نحو ألف شخص معظمهم من المسلمين شاركوا الأحد في تظاهرة أمام سفارة بورما في روسيا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/09/2017

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